جميلة إنجلترا ونجمتها تحسمها بين ميسي ورونالدو

نفت كلوي
كيلي، أن يكون احتفالها بهدفها القاتل في نصف نهائي يورو السيدات، الذي سجلته في الدقيقة 119 لمنتخب إنجلترا
في مرمى منتخب إيطاليا
في نصف نهائي "يورو 2025"، ذي علاقة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
، أو تقليداً له.
وقالت مهاجمة أرسنال أن احتفالها لم يكن تقليدا للنجم البرتغالي بعبارة "كالما كالما"، بل "كانت كالما تعني فقط، اهدأوا، الأمور تحت السيطرة، ولم أكن أفكر في رونالدو
".
وتابعت كيلي المعروفة بحبّها للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
"أنا أفضل ميسي على أي حال"، وهي أسهمت بفوز منتخب بلادها في النهائي على إسبانيا
بطلة العالم
(3-1) بركلات الترجيح، واحتفاظه بلقبه الأوروبي.