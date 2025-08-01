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جميلة إنجلترا ونجمتها تحسمها بين ميسي ورونالدو

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جميلة إنجلترا ونجمتها تحسمها بين ميسي ورونالدو
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كرة القدم

2025-08-01 | 08:59
جميلة إنجلترا ونجمتها تحسمها بين ميسي ورونالدو

احتفالها لم يكن تقليدا للنجم البرتغالي بعبارة "كالما كالما"

نفت كلوي كيلي، أن يكون احتفالها بهدفها القاتل في نصف نهائي يورو السيدات، الذي سجلته في الدقيقة 119 لمنتخب إنجلترا في مرمى منتخب إيطاليا في نصف نهائي "يورو 2025"، ذي علاقة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أو تقليداً له.
وقالت مهاجمة أرسنال أن احتفالها لم يكن تقليدا للنجم البرتغالي بعبارة "كالما كالما"، بل "كانت كالما تعني فقط، اهدأوا، الأمور تحت السيطرة، ولم أكن أفكر في رونالدو".
وتابعت كيلي المعروفة بحبّها للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "أنا أفضل ميسي على أي حال"، وهي أسهمت بفوز منتخب بلادها في النهائي على إسبانيا بطلة العالم (3-1) بركلات الترجيح، واحتفاظه بلقبه الأوروبي.



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