جميلة إنجلترا ونجمتها تحسمها بين ميسي ورونالدو

احتفالها لم يكن تقليدا للنجم البرتغالي بعبارة "كالما كالما"

نفت كيلي، أن يكون احتفالها بهدفها القاتل في نصف نهائي يورو السيدات، الذي سجلته في الدقيقة 119 لمنتخب في مرمى منتخب في نصف نهائي "يورو 2025"، ذي علاقة بالنجم البرتغالي ، أو تقليداً له.

وقالت مهاجمة أرسنال أن احتفالها لم يكن تقليدا للنجم البرتغالي بعبارة "كالما كالما"، بل "كانت كالما تعني فقط، اهدأوا، الأمور تحت السيطرة، ولم أكن أفكر في ".

وتابعت كيلي المعروفة بحبّها للنجم الأرجنتيني ليونيل "أنا أفضل ميسي على أي حال"، وهي أسهمت بفوز منتخب بلادها في النهائي على بطلة (3-1) بركلات الترجيح، واحتفاظه بلقبه الأوروبي.







