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فيديو - مصالحة أنيقة بين ميسي وكوكارو .. إنه الأفضل في التاريخ

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فيديو - مصالحة أنيقة بين ميسي وكوكارو .. إنه الأفضل في التاريخ
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كرة القدم

2025-08-02 | 03:41
فيديو - مصالحة أنيقة بين ميسي وكوكارو .. إنه الأفضل في التاريخ

تعانق اللاعبان بعد صافرة النهاية وأهدى ميسي قميصه لكوكاّرو

المباراة التي أقيمت الخميس الماضي بين إنتر ميامي وأطلس ضمن كأس الدوريات (Leagues Cup) شهدت لحظة مثيرة في دقائقها الأخيرة
فقبل صافرة النهاية، مرّر ليونيل ميسي كرة حاسمة أنهاها مارسيلو ويغاندت في المرمى، لكن الهدف أُلغي في البداية، ما دفع مهاجم أطلس، الأورغوياني ماتياس كوكاّرو، للاحتفال بشكل غاضب.
وبعد مراجعة تقنية الفيديو، تم احتساب الهدف، فاحتفل ميسي في وجه كوكاّرو قائلاً له "اذهب وابحث عن الثاني"، دون أن يتبقى وقت لذلك.
غير أن الموقف انتهى بروح رياضية، إذ تعانق اللاعبان بعد صافرة النهاية، وأهدى ميسي قميصه لكوكاّرو، الذي قال "اقترب مني، عانقني واعتذر، هذا يوضح شخصيته، لقد فاز بكل شيء، ومع ذلك، في عمر 38 عامً، ما زال في قمة عطائه، عندما يحتفل هكذا، تدرك أنه ما زال يريد الفوز، إنه أفضل لاعب في التاريخ."



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كرة القدم

ليونيل ميسي

ماتياس كوكاّرو

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