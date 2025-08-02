فيديو - مصالحة أنيقة بين ميسي وكوكارو .. إنه الأفضل في التاريخ

Cosas que jamás pensaste que ibas a ver en tu vida:



Messi gritandole en la cara al Zorro Coccaro un gol del Chelo Weigandtpic.twitter.com/M50L0gbyfL — Termontiel (@Termontiel_) July 31, 2025 "Después del partido vino a pedirme disculpas. Habla de lo que es el tipo: ganó todo y con 38 años está impecable y quiere seguir ganando ¿Qué le voy a decir? Es el mejor de la historia. Con él me callo la boca".



Firma: Matías Cóccaro ❤️pic.twitter.com/KBkU4SrsaM https://t.co/PaDjlwy9ar — VSports Team (@VSportsTM) July 31, 2025

المباراة التي أقيمت الخميس الماضي بين إنتر وأطلس ضمن كأس الدوريات (Leagues Cup) شهدت لحظة مثيرة في دقائقها .فقبل صافرة النهاية، مرّر ليونيل كرة حاسمة أنهاها مارسيلو ويغاندت في المرمى، لكن الهدف أُلغي في البداية، ما دفع مهاجم أطلس، الأورغوياني ماتياس كوكاّرو، للاحتفال بشكل غاضب.وبعد مراجعة تقنية الفيديو، تم احتساب الهدف، فاحتفل ميسي في وجه كوكاّرو قائلاً له "اذهب وابحث عن الثاني"، دون أن يتبقى وقت لذلك.غير أن الموقف انتهى بروح رياضية، إذ تعانق اللاعبان بعد صافرة النهاية، وأهدى ميسي قميصه لكوكاّرو، الذي قال "اقترب مني، عانقني واعتذر، هذا يوضح شخصيته، لقد فاز بكل شيء، ومع ذلك، في عمر 38 عامً، ما زال في قمة عطائه، عندما يحتفل هكذا، تدرك أنه ما زال يريد الفوز، إنه أفضل لاعب في التاريخ."