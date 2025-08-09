إقالة أخصائية التغذية في ريال مدريد بسبب مبابي

أقالت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني أخصائية التغذية في الفريق الأول إيتزيار غونزاليس دي أريبا، بعد عام واحد فقط من تعيينها.
وذكرت تقارير أن الإدارة اتخذت القرار بعد التسمم الغذائي الذي تعرض له النجم الفرنسي كيليان مبابي، أثناء بطولة كأس العالم
للأندية في الولايات المتحدة الأميركية، ما أدى الى غيابه عن مباريات ريال مدريد في دور المجموعات
ضد كل من الهلال
السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ
النمساوي.
وشعر مبابي بتوعك أثناء صعوده إلى الطائة المتجهة إلى الولايات المتحدة، قبل أن تتفاقم حالته الصحية بعد الوصول، حيث ارتفعت درجة حرارته، ليتبين إصابته بالتهاب المعدة والأمعاء استدعى نقله إلى المستشفى، حيث فقد نحو 6 كيلوغرامات من وزنه.