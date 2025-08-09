الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

إقالة أخصائية التغذية في ريال مدريد بسبب مبابي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إقالة أخصائية التغذية في ريال مدريد بسبب مبابي
A-
A+

كرة القدم

2025-08-09 | 06:13
إقالة أخصائية التغذية في ريال مدريد بسبب مبابي

أقالت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني أخصائية التغذية في الفريق الأول

أقالت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني أخصائية التغذية في الفريق الأول إيتزيار غونزاليس دي أريبا، بعد عام واحد فقط من تعيينها.
وذكرت تقارير أن الإدارة اتخذت القرار بعد التسمم الغذائي الذي تعرض له النجم الفرنسي كيليان مبابي، أثناء بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأميركية، ما أدى الى غيابه عن مباريات ريال مدريد في دور المجموعات ضد كل من الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.
وشعر مبابي بتوعك أثناء صعوده إلى الطائة المتجهة إلى الولايات المتحدة، قبل أن تتفاقم حالته الصحية بعد الوصول، حيث ارتفعت درجة حرارته، ليتبين إصابته بالتهاب المعدة والأمعاء استدعى نقله إلى المستشفى، حيث فقد نحو 6 كيلوغرامات من وزنه.



مقالات ذات صلة

فيديو - هل تغيّر التسريحة الجديدة واقع مبابي المترنّح مع ريال مدريد؟
2025-07-13

فيديو - هل تغيّر التسريحة الجديدة واقع مبابي المترنّح مع ريال مدريد؟

ريال بيتيس يصطاد من مياه ريال مدريد
2025-07-26

ريال بيتيس يصطاد من مياه ريال مدريد

رغم جنون الدوري الإنجليزي، ريال مدريد في القمة
2025-08-07

رغم جنون الدوري الإنجليزي، ريال مدريد في القمة

جديد قضية مطالبة النيابة العامة بالسجن لنجم ريال مدريد
2025-08-02

جديد قضية مطالبة النيابة العامة بالسجن لنجم ريال مدريد

إقالة أخصائية التغذية في ريال مدريد بسبب مبابي

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

إيتزيار غونزاليس دي أريبا

كيليان مبابي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل
فيديو - هدف مذهل للزمالك من منتصف الميدان

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل
06:13

فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل

شهدت عودة برمنغهام إلى دوري التشامبيونشيب أحداثا فوضوية

06:13

فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل

شهدت عودة برمنغهام إلى دوري التشامبيونشيب أحداثا فوضوية

اخترنا لك
فيديو - نجما مانشستر سيتي رفضا توقيع قمصان للأطفال
06:32
فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل
06:13
فيديو - هدف مذهل للزمالك من منتصف الميدان
06:11
فيديو - ألعاب نارية احتفالية تصيب الهداف في مكان حساس
06:10

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025