فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل

Should be banned, track down the cretin throwing the bottle at O’Shea as well. #bcfc #itfc pic.twitter.com/flHIVYK7wH — The Tractor Boys (@TTBITFC) August 8, 2025

شهدت عودة إلى دوري التشامبيونشيب أحداثا فوضوية عقب احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت بدل الضائع خلال مباراتهم أمام إبسويتش، حيث تورط نجم يونايتد السابق آشلي يونغ في اشتباك جماعي شارك فيه 16 لاعبا.وكان برمنغهام قد تقدّم بهدف عن طريق جاي ستانسفيلد في الشوط الأوّل، ما بدا أنّه يمهّد لانطلاقة مثاليّة في الموسم الجديد، إلّا أنّ إبسويتش، المعروف بـ"تراكتور بويز"، حصل على ركلة جزاء في اللحظات نجح جورج هيرست في تسجيلها، ما أدى إلى اندلاع شجار واسع في ملعب .وأظهر الفيديو مدافع برمنغهام كريستوف كلارر، وهو يتجه نحو لاعب إبسويتش كونور تشابلين قبل أن يتدخّل لاعبو الفريقين لمحاولة فض النزاع.تصاعدت الأحداث حين قفز أحد المشجعين فوق الحواجز محاولًا التدخل، لكنه تم دفعه أرضا من قبل رجال الأمن الذين سرعان ما تدخلوا لإبعاده.في وسط الفوضى، تدخل آشلي يونغ، الذي انضم إلى إبسويتش هذا الصيف تحت قيادة ، محاولًا تهدئة الأمور وسحب توموكي إواتا بعيدا عن التجمع العنيف للاعبين.