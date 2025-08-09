الأخبار
فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل

فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل
كرة القدم

2025-08-09 | 06:13
فيديو - اشتباك عنيف بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل

شهدت عودة برمنغهام إلى دوري التشامبيونشيب أحداثا فوضوية

شهدت عودة برمنغهام إلى دوري التشامبيونشيب أحداثا فوضوية عقب احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت بدل الضائع خلال مباراتهم أمام إبسويتش، حيث تورط نجم مانشستر يونايتد السابق آشلي يونغ في اشتباك جماعي شارك فيه 16 لاعبا.
وكان برمنغهام قد تقدّم بهدف عن طريق جاي ستانسفيلد في الشوط الأوّل، ما بدا أنّه يمهّد لانطلاقة مثاليّة في الموسم الجديد، إلّا أنّ إبسويتش، المعروف بـ"تراكتور بويز"، حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة نجح جورج هيرست في تسجيلها، ما أدى إلى اندلاع شجار واسع في ملعب سانت أندروز.
وأظهر الفيديو مدافع برمنغهام كريستوف كلارر، وهو يتجه نحو لاعب إبسويتش كونور تشابلين قبل أن يتدخّل لاعبو الفريقين لمحاولة فض النزاع. 
تصاعدت الأحداث حين قفز أحد المشجعين فوق الحواجز محاولًا التدخل، لكنه تم دفعه أرضا من قبل رجال الأمن الذين سرعان ما تدخلوا لإبعاده.
في وسط الفوضى، تدخل آشلي يونغ، الذي انضم إلى إبسويتش هذا الصيف تحت قيادة كيران ماكينا، محاولًا تهدئة الأمور وسحب توموكي إواتا بعيدا عن التجمع العنيف للاعبين.


رياضة

كرة القدم

برمنغهام

التشامبيونشيب

إبسويتش

