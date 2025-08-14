صحفي صهيوني لليويفا: خائفون من محمد صلاح

عاجل
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: يجب أن نفاوض على ورقة برّاك "كاملة" ونعدّل ما يمكن تعديله ووضع تواريخ "معقولة"
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: حزب الله "مسلِّم" الرئيس بري الملف السياسي وليس العسكري
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
النائب مروان حمادة لـ #هنا_بيروت: لاريجاني حذّر من التمادي غير المحسوب لعملية سحب السلاح ولبنان لا يزال رهينة لأطماع دولية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
33 o
AlJadeedTv
البقاع
40 o
AlJadeedTv
الجنوب
33 o
AlJadeedTv
الشمال
35 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
34 o
AlJadeedTv
كسروان
35 o
AlJadeedTv
متن
35 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

صحفي صهيوني لليويفا: خائفون من محمد صلاح

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
صحفي صهيوني لليويفا: خائفون من محمد صلاح
A-
A+

كرة القدم

2025-08-14 | 04:40
صحفي صهيوني لليويفا: خائفون من محمد صلاح

بعدما جرى رفع لافتة ضخمة في نهائي السوبر الأوروبي

شنّ الصحفي الصهيوني ناداف زينزيبر من جريدة يديعوت أحرونوت، حملة على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدما جرى رفع لافتة ضخمة في نهائي السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنهام، الذي أقيم ليل أمس الأربعاء.
واعتبر النقاد أن رفع اللافتة جاء بعد تعليق للنجم المصري محمد صلاح على مقتل اللاعب الفلسطيني السابق سليمان العبيد الملقب بـ"بيليه فلسطين"، أثناء انتظاره الحصول على مساعدات إنسانية، حيث رد على تغريدة النعي الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بالقول "هل تستطيعون اخبارنا كيف مات وأين ولماذا؟".
وحملت اللافتة التي رُفعت عبارة "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين"، في إشارة إلى الحرب في غزة، فيما أعلن اليويفا بعد أقل من 48 ساعة من تغريدة صلاح عن شراكة مع ثلاث منظمات إنسانية كبرى لتقديم دعم عاجل لأطفال غزة، يشمل الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي وتوزيع الغذاء والتوعية بمخاطر مخلفات الحرب.
ونشر زينزيبر تغريدة على منصة إكس جاء فيها "مرحبا يويفا، 53 طفلا إسرائيليا قتلوا على يد حماس، و12 بقصف صاروخي من حزب الله، و4 بقصف إيراني، بالإضافة إلى العديد من الأطفال الذين اختطفوا من أسرهم. أين كنتم حينها يا من تدعون الأخلاق؟ أنتم منظمة منافقة، خائفة من محمد صلاح. عار عليكم، فدماء أطفال إسرائيل ليست أقل شأنا من دماء الأطفال في أي مكان آخر في العالم".



مقالات ذات صلة

هجوم إسرائيلي شرس على محمد صلاح
2025-08-11

هجوم إسرائيلي شرس على محمد صلاح

محمد صلاح يهاجم اليويفا بسبب غزة و"بيليه الفلسطيني"
2025-08-10

محمد صلاح يهاجم اليويفا بسبب غزة و"بيليه الفلسطيني"

نجم مصر السابق يتهم محمد صلاح بخذلانه
2025-07-15

نجم مصر السابق يتهم محمد صلاح بخذلانه

محمد صلاح يقطع إجازته ويعود إلى إنجلترا
2025-07-04

محمد صلاح يقطع إجازته ويعود إلى إنجلترا

صحفي صهيوني لليويفا: خائفون من محمد صلاح

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

غزة

سليمان العبيد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
روبرت ليفاندوفسكي: برشلونة مدين لتشافي
فيديو - أصاب نفسه بغرابة ويغيب حتى نهاية الموسم

اقرأ ايضا في كرة القدم

موقف مدهش: لاعبو تشيلسي يتخلون عن جزء من مكافأتهم لعائلة جوتا
04:47

موقف مدهش: لاعبو تشيلسي يتخلون عن جزء من مكافأتهم لعائلة جوتا

حصد الفريق مكافأة إجمالية 11.4 مليون جنيه إسترليني

04:47

موقف مدهش: لاعبو تشيلسي يتخلون عن جزء من مكافأتهم لعائلة جوتا

حصد الفريق مكافأة إجمالية 11.4 مليون جنيه إسترليني

فيديو - إصابة خطيرة تؤدي لتأجيل مباراة مانشستر يونايتد
04:45

فيديو - إصابة خطيرة تؤدي لتأجيل مباراة مانشستر يونايتد

تعرض اللاعب الشاب لإصابة خطيرة في الرأس

04:45

فيديو - إصابة خطيرة تؤدي لتأجيل مباراة مانشستر يونايتد

تعرض اللاعب الشاب لإصابة خطيرة في الرأس

الاتحاد الإسباني يغيّر قواعد اللعبة .. الحكام “سرّيون”
04:45

الاتحاد الإسباني يغيّر قواعد اللعبة .. الحكام “سرّيون”

في تحول مثير على ساحة الكرة الإسبانية

04:45

الاتحاد الإسباني يغيّر قواعد اللعبة .. الحكام “سرّيون”

في تحول مثير على ساحة الكرة الإسبانية

اخترنا لك
موقف مدهش: لاعبو تشيلسي يتخلون عن جزء من مكافأتهم لعائلة جوتا
04:47
فيديو - إصابة خطيرة تؤدي لتأجيل مباراة مانشستر يونايتد
04:45
الاتحاد الإسباني يغيّر قواعد اللعبة .. الحكام “سرّيون”
04:45
روبرت ليفاندوفسكي: برشلونة مدين لتشافي
04:44

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025