صحفي صهيوني لليويفا: خائفون من محمد صلاح

بعدما جرى رفع لافتة ضخمة في نهائي السوبر الأوروبي

شنّ الصحفي الصهيوني ناداف زينزيبر من جريدة يديعوت أحرونوت، حملة على ، بعدما جرى رفع لافتة ضخمة في نهائي السوبر الأوروبي بين باريس وتوتنهام، الذي أقيم ليل أمس الأربعاء.

واعتبر النقاد أن رفع اللافتة جاء بعد تعليق للنجم المصري على مقتل اللاعب الفلسطيني السابق سليمان العبيد الملقب بـ"بيليه فلسطين"، أثناء انتظاره الحصول على مساعدات إنسانية، حيث رد على تغريدة النعي الصادرة عن الأوروبي بالقول "هل تستطيعون اخبارنا كيف مات وأين ولماذا؟".

وحملت اللافتة التي رُفعت عبارة "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين"، في إشارة إلى الحرب في غزة، فيما أعلن اليويفا بعد أقل من 48 ساعة من تغريدة صلاح عن شراكة مع ثلاث منظمات إنسانية كبرى لتقديم دعم عاجل لأطفال غزة، يشمل الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي وتوزيع الغذاء والتوعية بمخاطر مخلفات الحرب.

ونشر زينزيبر تغريدة على منصة إكس جاء فيها "مرحبا يويفا، 53 طفلا إسرائيليا قتلوا على يد حماس، و12 بقصف صاروخي من ، و4 بقصف إيراني، بالإضافة إلى العديد من الأطفال الذين اختطفوا من أسرهم. أين كنتم حينها يا من تدعون الأخلاق؟ أنتم منظمة منافقة، خائفة من صلاح. عار عليكم، فدماء أطفال إسرائيل ليست أقل شأنا من دماء الأطفال في أي مكان آخر في ".







