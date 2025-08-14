روبرت ليفاندوفسكي: برشلونة مدين لتشافي

أشاد مهاجم برشلونة بمدربه السابق

أشاد ، مهاجم برشلونة، بمدربه السابق ، مؤكّدا أنّ الفريق وصل إلى ما هو عليه بفضل العمل الذي قام به خلال فترة صعبة، واصفا إيّاه بأنّه مدرّب يمتلك صفات خاصة تؤهّله للنجاح الكبير.

وفي مقابلة مطوّلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، استرجع المهاجم البولندي تجربته مع مدرّب برشلونة السابق، قائلا إنّ الأخير كان "شخصيّة مهمّة جدا" بالنسبة له منذ انضمامه إلى النادي، حيث ساعده على التأقلم بسرعة مع الفريق وأجواء برشلونة، ليس فقط في الأشهر الأولى، بل طوال الفترة التي عملا فيها معا.

وأوضح ليفا أنّه واجه في السابق كلاعب منافس، قبل أن يصبح تحت قيادته كمدرب، ليكتشف أنه يمتلك شيئا خاصا يجعله مدربا مميزا.

وأضاف "ما فعله من أجل النادي خلال تلك الفترة الصعبة كان عملا رائعا، ربما لا يدرك البعض ذلك، لكني أؤمن أنه يحب برشلونة بصدق، وبفضله أيضا أصبح الفريق على ما هو عليه اليوم"، ولم يخفِ المهاجم المخضرم امتنانه للمدرّب الإسباني، مشيرا إلى أن العلاقة بينهما تميزت بالاحترام المتبادل والدعم، وأنه حاول رد الجميل من خلال بذل أقصى ما لديه على أرض الملعب.

يُذكر أن ليفاندوفسكي كان قد نشر رسالة وداع مؤثرة بعد رحيل تشافي عن تدريب الفريق، وهو الذي لعب تحت قيادته 95 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 59 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة.







