فيديو - كولين واين روني تسخر من مانشستر سيتي مستخدمة أغاثا كريستي

The Man City FFP saga has been dragging on far too long, so time for Coleen Rooney to investigate…



قامت كولين روني، زوجة أسطورة يونايتد والمنتخب الإنجليزي ، بتحويل قضية الاتهامات المالية التي تلاحق نادي إلى كوميدي في إعلان دعائي ساخر.فقد قامت كوليت روني، بإحياء شخصية الكاتبة الشهيرة "أغاثا كريستي" مجدداً، ولكن في إعلان ساخر لإحدى شركات المراهنات، حيث جسدت دور محققة تبحث في قضايا كرة القدم الغامضة، وفي طليعتها بالطبع الاتهامات بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف الموجهة لنادي مانشستر سيتي، والبالغ عددها ١١٥ اتهاماً.ويُختتم الاعلان بعبارة ساخرة، حيث تقول كولين "إذا لم تحل السلطات الأمر، فبادي باور ستتولى ذلك".