فيديو - كولين واين روني تسخر من مانشستر سيتي مستخدمة أغاثا كريستي

قامت كولين روني، زوجة أسطورة مانشستر
يونايتد والمنتخب الإنجليزي واين روني
، بتحويل قضية الاتهامات المالية التي تلاحق نادي مانشستر سيتي
إلى مشهد
كوميدي في إعلان دعائي ساخر.
فقد قامت كوليت روني، بإحياء شخصية الكاتبة الشهيرة "أغاثا كريستي" مجدداً، ولكن في إعلان ساخر لإحدى شركات المراهنات، حيث جسدت دور محققة تبحث في قضايا كرة القدم الغامضة، وفي طليعتها بالطبع الاتهامات بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف الموجهة لنادي مانشستر سيتي، والبالغ عددها ١١٥ اتهاماً.
ويُختتم الاعلان بعبارة ساخرة، حيث تقول كولين "إذا لم تحل السلطات الأمر، فبادي باور ستتولى ذلك".