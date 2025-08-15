الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - كولين واين روني تسخر من مانشستر سيتي مستخدمة أغاثا كريستي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - كولين واين روني تسخر من مانشستر سيتي مستخدمة أغاثا كريستي
A-
A+

كرة القدم

2025-08-15 | 04:38
فيديو - كولين واين روني تسخر من مانشستر سيتي مستخدمة أغاثا كريستي

تحويل قضية الاتهامات المالية التي تلاحق مانشستر سيتي إلى مشهد كوميدي

قامت كولين روني، زوجة أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي واين روني، بتحويل قضية الاتهامات المالية التي تلاحق نادي مانشستر سيتي إلى مشهد كوميدي في إعلان دعائي ساخر.
فقد قامت كوليت روني، بإحياء شخصية الكاتبة الشهيرة "أغاثا كريستي" مجدداً، ولكن في إعلان ساخر لإحدى شركات المراهنات، حيث جسدت دور محققة تبحث في قضايا كرة القدم الغامضة، وفي طليعتها بالطبع الاتهامات بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف الموجهة لنادي مانشستر سيتي، والبالغ عددها ١١٥ اتهاماً.
ويُختتم الاعلان بعبارة ساخرة، حيث تقول كولين "إذا لم تحل السلطات الأمر، فبادي باور ستتولى ذلك".


مقالات ذات صلة

فيديو - طقم مانشستر سيتي مستوحى من احتفالية بوزنان الشهيرة
2025-06-11

فيديو - طقم مانشستر سيتي مستوحى من احتفالية بوزنان الشهيرة

فيديو - نجما مانشستر سيتي رفضا توقيع قمصان للأطفال
2025-08-09

فيديو - نجما مانشستر سيتي رفضا توقيع قمصان للأطفال

فيديو - كافان سوليفان موهبة مانشستر سيتي الصاعدة
2025-08-06

فيديو - كافان سوليفان موهبة مانشستر سيتي الصاعدة

فرحة نادي الهلال السعودي بالفوز التاريخي على مانشستر سيتي (فيديو)
2025-07-01

فرحة نادي الهلال السعودي بالفوز التاريخي على مانشستر سيتي (فيديو)

فيديو - كولين واين روني تسخر من مانشستر سيتي مستخدمة أغاثا كريستي

رياضة

كرة القدم

كولين روني

مانشستر يونايتد

واين روني

مانشستر سيتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تعليق محمد صلاح يواصل الانتشار .. مقررة اممية تطالب بمعاقبة اسرائيل
فيديو – هدفٌ مذهل من منتصف الميدان

اقرأ ايضا في كرة القدم

تعليق محمد صلاح يواصل الانتشار .. مقررة اممية تطالب بمعاقبة اسرائيل
04:39

تعليق محمد صلاح يواصل الانتشار .. مقررة اممية تطالب بمعاقبة اسرائيل

طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة باستبعاد إسرائيل من جميع المسابقات

04:39

تعليق محمد صلاح يواصل الانتشار .. مقررة اممية تطالب بمعاقبة اسرائيل

طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة باستبعاد إسرائيل من جميع المسابقات

فيديو – هدفٌ مذهل من منتصف الميدان
01:07

فيديو – هدفٌ مذهل من منتصف الميدان

سجل اللاعب غوستافو هامر هدفاً من منتصف الميدان

01:07

فيديو – هدفٌ مذهل من منتصف الميدان

سجل اللاعب غوستافو هامر هدفاً من منتصف الميدان

كيف استفاد الجمهور من التعاقد مع برجر كينغ؟
01:05

كيف استفاد الجمهور من التعاقد مع برجر كينغ؟

أعلن نادي إنتويرب البلجيكي الشهير عن تمديد شراكته

01:05

كيف استفاد الجمهور من التعاقد مع برجر كينغ؟

أعلن نادي إنتويرب البلجيكي الشهير عن تمديد شراكته

اخترنا لك
تعليق محمد صلاح يواصل الانتشار .. مقررة اممية تطالب بمعاقبة اسرائيل
04:39
فيديو – هدفٌ مذهل من منتصف الميدان
01:07
كيف استفاد الجمهور من التعاقد مع برجر كينغ؟
01:05
قميص سون يكتسح ميسي وليبرون جيمس
00:38

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025