تعليق محمد صلاح يواصل الانتشار .. مقررة اممية تطالب بمعاقبة اسرائيل

طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
باستبعاد إسرائيل من جميع المسابقات.
وشاركت المقررة الخاصة للأمم المتحدة منشورا لليويفا على منصة إكس حول استشهاد اللاعب الدولي السابق سليمان العُبيد الملقب بـ"بيليه فلسطين"، وعلقت عليه "حان الوقت لاستبعاد قتَلَته من البطولات، لنحرر الرياضة من الفصل العنصري والإبادة الجماعية".
واُعلن خبر استشهاد العُبيد في السادس من آب - أغسطس الجاري، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدنيين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية جنوب قطاع غزة
، ونعاه اليويفا بطريقة استدعت ردّاً من نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح
الذي تساءل عن زمان ومكان وكيفية وقوع الحادث، وهو ردّ تسبب بجدل واسع.