فيديو - القبض على مصمم فيديو ترويجي للمتحف المصري استخدم ميسي وصلاح

أعلنت إن مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الفن وكرة القدم محليا وعالمياً، لا يمثل الإعلان الرسمي لاحتفالية افتتاح ، المقرر في الأول من تشرين الثاني - نوفمبر المقبل.وقالت الوزارة أن الفيديو لم يتم إنتاجه أو إخراجه من قبلها أو من قبل للخدمات الإعلامية، الشريك الرسمي والمسؤول عن أعمال الترويج للحفل، وهو يمثل محتوى مزيف وانتهاك لحقوق الملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني.وأضافت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأنه "لم يتم حتى الآن إصدار أي مواد دعائية بخصوص الافتتاح".وفي السياق، تم الإعلان عن القاء الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المصمم بتهمة نشر فيديو مضلل عبر صفحته الشخصية على فيس بوك متضمنا ظهور النجمين الأرجنتيني ليونيل والمصري .