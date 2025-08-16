فيديو - كونتي يقتحم الملعب ويشعل أزمة في مباراة ودّيّة

😠 Hazırlık maçında Olympiakos'un sert oyununa öfkelenen Antonio Conte, sahaya girdi.pic.twitter.com/W0jsZT0G1f — TRT Spor (@trtspor) August 15, 2025

في واقعة مثيرة للجدل خلال مباراة ودّيّة، اقتحم ، المدير الفني لنابولي أرض الملعب ليعترض على تدخّل عنيف ضدّ أحد لاعبيه، قبل أن يمنعه الحكم الرابع من الوصول إلى اللاعب المنافس.المدرب الإيطالي، الذي قاد سابقا وتوتنهام، كان يراقب ودية فريقه أمام أولمبياكوس اليوناني عندما اصطدم المهاجم المغربي أيوب بالمدافع رحماني في كرة مشتركة.رحماني سقط متألما، بينما واصل الكعبي اللعب غير مدرك أنّ كونتي يلاحقه غاضبا إلى داخل الملعب، ليتصاعد التوتر سريعا مع تدافع لاعبين وأفراد من الجهازين الفنيين، قبل أن تتم السيطرة على الموقف بواسطة الأمن وطاقم ، فيما اكتفى الحكم بإنذار الكعبي ونجا كونتي من الطرد.الواقعة أثارت انقساما بين الجماهير على منصات التواصل، بين من أشاد بدفاع كونتي عن لاعبه ومن اعتبر رد فعله مبالغا فيه.المباراة انتهت بفوز نابولي (2-1)، لتواصل كتيبة كونتي إظهار نتائج إيجابية منذ وصوله الصيف الماضي، حيث توّج الفريق بلقب بفرق نقطة عن إنتر ميلان، وأعاد بناء تشكيلته بلاعبين جدد من بينهم بعد رحيله عن .