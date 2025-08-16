فيديو - إيكاردي يعود بعد 8 أشهر من الغياب ويسجّل

عاد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي
إلى أجواء المنافسات الرسمية بأفضل طريقة ممكنة، بعدما دوّن اسمه في قائمة المسجّلين خلال انتصار غلطة سراي
(3-0) على فاتح قرا جمرك، في الجولة الافتتاحية من الدوري التركي الممتاز
.
إيكاردي، الذي غاب عن الملاعب منذ تشرين الثاني - نوفمبر الماضي بسبب إصابة خطيرة في الرباط
الصليبي الأمامي، شارك في الدقائق الأخيرة
من اللقاء، قبل أن يختتم ثلاثية فريقه بهدف في الدقيقة 87 وسط فرحة كبيرة من الجماهير.
العودة كانت لحظة خاصة بالنسبة للمهاجم الأرجنتيني البالغ 31 عاما، الذي خضع لبرنامج تأهيلي طويل وشاق على مدار الأشهر الماضية، ليتمكّن من استعادة جاهزيته البدنية والذهنية.
بهذا الفوز، يوجّه غلطة سراي رسالة قوية لمنافسيه منذ بداية الموسم، فيما يأمل إيكاردي أن يكون هذا الهدف بداية لعودة قوية أمام المرمى وتساهم في مواصلة فريقه المنافسة على جميع الجبهات.