عاجل
ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني: جهود ترامب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا
رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني: جهود ترامب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
فيديو - برشلونة يستهل الموسم بمواجهة مايوركا ونجومه يُبرزون جمالهم

فيديو - برشلونة يستهل الموسم بمواجهة مايوركا ونجومه يُبرزون جمالهم
كرة القدم

2025-08-16 | 00:58
فيديو - برشلونة يستهل الموسم بمواجهة مايوركا ونجومه يُبرزون جمالهم

يستهل برشلونة مشواره في الدوري الاسباني بمواجهة قوية مع ريال مايوركا

يستهل برشلونة، حامل اللقب، مشواره في الدوري الاسباني، بمواجهة قوية أمام مضيفه ريال مايوركا، عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت بيروت، على ملعب مايوركا سون مويكس، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.
وتمثل المباراة اختباراً لبطل الليجا في بداية موسمه الجديد، حيث يسعى الفريق الكتالوني، بقيادة مدربه الألماني هانسي فليك، لانطلاقة مثالية تؤكد رغبته في الحفاظ على اللقب، وفرصة لأصحاب الأرض لإثبات قدرتهم على مقارعة الكبار مبكراً.
وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، فقد التقى برشلونة وريال مايوركا في 75 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، حقق برشلونة الفوز في 46 منها، مقابل 17 انتصارا لمايوركا، فيما انتهت 12 مواجهة بالتعادل.
وشهدت لقاءات الفريقين العديد من النتائج الكبيرة، أبرزها فوز برشلونة (5-0) في موسم 2011-2012، و(6-1) في موسم 2020-2021، في حين كان أكبر فوز لمايوركا على برشلونة (4-2) في موسم 1999-2000.
أحرز لاعبو برشلونة 158 هدفا في شباك مايوركا، بينما استقبلت شباكهم 84، ويُعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للمواجهات بين الفريقين برصيد 16 هدفا، يليه الكاميروني صامويل إيتو بـ12 هدفاً.
وفي السياث، انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض نجوم برشلونة، أمثال لامين يامال ورافينيا بحلاقة شعرهم وتشذيب مظهرهم استعداداً لبداية الموسم.


Aljadeed
