فيديو - برشلونة يستهل الموسم بمواجهة مايوركا ونجومه يُبرزون جمالهم

يستهل برشلونة، حامل اللقب، مشواره في الدوري الاسباني، بمواجهة قوية أمام مضيفه ريال مايوركا، عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت ، على ملعب مايوركا سون مويكس، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.وتمثل المباراة اختباراً لبطل الليجا في بداية موسمه الجديد، حيث يسعى الفريق الكتالوني، بقيادة مدربه الألماني فليك، لانطلاقة مثالية تؤكد رغبته في الحفاظ على اللقب، وفرصة لأصحاب لإثبات قدرتهم على مقارعة الكبار مبكراً.وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، فقد التقى برشلونة وريال مايوركا في 75 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، حقق برشلونة الفوز في 46 منها، مقابل 17 انتصارا لمايوركا، فيما انتهت 12 مواجهة بالتعادل.وشهدت لقاءات الفريقين العديد من النتائج الكبيرة، أبرزها فوز برشلونة (5-0) في موسم 2011-2012، و(6-1) في موسم 2020-2021، في حين كان أكبر فوز لمايوركا على برشلونة (4-2) في موسم 1999-2000.أحرز لاعبو برشلونة 158 هدفا في شباك مايوركا، بينما استقبلت شباكهم 84، ويُعد النجم الأرجنتيني ليونيل الهداف التاريخي للمواجهات بين الفريقين برصيد 16 هدفا، يليه الكاميروني بـ12 هدفاً.وفي السياث، انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض نجوم برشلونة، أمثال ورافينيا بحلاقة شعرهم وتشذيب مظهرهم استعداداً لبداية الموسم.