نجل أسطورة مانشستر يونايتد يحمل شارة قيادة فريق تحت 16 عاما

واصل نجل أسطورة يونايتد خطواته المتصاعدة في مسيرته الكروية

واصل جايسي كاريك، نجل أسطورة يونايتد ، خطواته المتصاعدة في مسيرته الكروية، بعدما قاد فريق النادي تحت 16 عاما في مباراة ودية ضمن جولة خارجية في .

كاريك الصغير، الذي تألق مؤخرا إلى جانب كاي روني، نجل ، لفت الأنظار في بطولة SuperCupNI التي حضرها والده، ما منحه فرصة التواجد مع فريق الأكاديمية في رحلته إلى هونغ ضمن برنامج تبادل ثقافي وكروي ينظمه النادي بالتعاون مع نادي سباقات الخيل هناك.

وفي المباراة الأولى للجولة أمام منتخب شباب الدوري في هونغ كونغ، حمل كاريك شارة القيادة، في المواجهة التي شهدت إثارة كبيرة، حيث قلب يونايتد تأخره (1-3) في الوقت بدل الضائع إلى تعادل (3-3)، قبل أن يحسم الفوز بركلات الترجيح (4-3)، على أن يواجه منتخب هونغ كونغ تحت 16 عاما.

تألق كاريك جاء بالتوازي مع إنجاز آخر لصديقه كاي روني، الذي تمت ترقيته مؤخرا ثلاث فئات عمرية للمشاركة مع فريق تحت 19 عاما رغم عمره البالغ 15 عاما فقط، حين ساهم في فوز يونايتد (1-0) على رابيد فيينا في بطولة ملادن راملياك في كرواتيا.

كاي، الذي انضم لأكاديمية يونايتد عام 2020، يواصل لفت الأنظار بأسلوب لعبه الذي يشبه والده، بفضل تحركاته الذكية، وقدرته على التمركز وإنهاء الهجمات.





