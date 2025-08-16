عاجل
ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا
رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني: جهود ترامب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا
رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني: جهود ترامب جعلتنا أقرب من أي وقت مضى لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا
4 آب "الحقيقة الضائعة"
نجل أسطورة مانشستر يونايتد يحمل شارة قيادة فريق تحت 16 عاما

نجل أسطورة مانشستر يونايتد يحمل شارة قيادة فريق تحت 16 عاما
كرة القدم

2025-08-16 | 00:57
نجل أسطورة مانشستر يونايتد يحمل شارة قيادة فريق تحت 16 عاما

واصل نجل أسطورة مانشستر يونايتد خطواته المتصاعدة في مسيرته الكروية

واصل جايسي كاريك، نجل أسطورة مانشستر يونايتد مايكل كاريك، خطواته المتصاعدة في مسيرته الكروية، بعدما قاد فريق النادي تحت 16 عاما في مباراة ودية ضمن جولة خارجية في هونغ كونغ.
كاريك الصغير، الذي تألق مؤخرا إلى جانب كاي روني، نجل واين روني، لفت الأنظار في بطولة SuperCupNI الأخيرة التي حضرها والده، ما منحه فرصة التواجد مع فريق الأكاديمية في رحلته إلى هونغ كونغ ضمن برنامج تبادل ثقافي وكروي ينظمه النادي بالتعاون مع نادي سباقات الخيل هناك.
وفي المباراة الأولى للجولة أمام منتخب شباب الدوري الممتاز في هونغ كونغ، حمل كاريك شارة القيادة، في المواجهة التي شهدت إثارة كبيرة، حيث قلب يونايتد تأخره (1-3) في الوقت بدل الضائع إلى تعادل (3-3)، قبل أن يحسم الفوز بركلات الترجيح (4-3)، على أن يواجه منتخب هونغ كونغ تحت 16 عاما.
تألق كاريك جاء بالتوازي مع إنجاز آخر لصديقه كاي روني، الذي تمت ترقيته مؤخرا ثلاث فئات عمرية للمشاركة مع فريق تحت 19 عاما رغم عمره البالغ 15 عاما فقط، حين ساهم في فوز يونايتد (1-0) على رابيد فيينا في بطولة ملادن راملياك في كرواتيا.
كاي، الذي انضم لأكاديمية يونايتد عام 2020، يواصل لفت الأنظار بأسلوب لعبه الذي يشبه والده، بفضل تحركاته الذكية، وقدرته على التمركز وإنهاء الهجمات.


