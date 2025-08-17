النجم الصاعد جيريمي مونغا يحطم رقم بيلينغهام

سجّل جناح ليستر سيتي الشاب جيريمي مونغا اسمه في سجلات التاريخ، بعدما أصبح أصغر هدّاف في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب) بعمر 16 عاما و37 يوما، عقب إحرازه هدفًا في شباك بريستون خلال مباراة انتهت بخسارة فريقه (1-2).مونغا، الذي يُصنَّف كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، خطف أنظار كبار الأندية الأوروبية وعلى رأسها وبرشلونة.وفي - أبريل الماضي، دخل اللاعب الصغير السجلات لأول مرة عندما شارك في الدوري الإنجليزي بعمر 15 عاما و271 يوما، ليصبح ثاني أصغر لاعب في تاريخ البطولة.ولم يتوقف صعوده السريع عند هذا الحد، إذ أصبح مطلع هذا الأسبوع أصغر لاعب يبدأ مباراة أساسية بقميص ليستر سيتي، وهو في عمر 16 عاما و34 يوما، قبل أن يضيف إنجازه الجديد كأصغر هدّاف في تاريخ التشامبيونشيب.الرقم السابق كان مسجلاً جود بيلينغهام الذي أحرز هدفا مع سيتي عام 2019 بعمر 16 عاما و63 يوما.ورغم تألقه اللافت، لن يتمكن مونغا من توقيع عقد احترافي قبل بلوغه السابعة عشرة في تموز - يوليو 2026، إلّا أنّ الأندية الراغبة في ضمّه يمكنها التقدّم بعروض مسبقة، على أن يلتزم اللاعب بإخطار ناديه والاتحاد خطّيًا قبل أوّل سبت من حزيران - إذا قرّر الرحيل.