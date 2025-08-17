فيديو - القاء القبض مشجع بسبب إساءة عنصرية في الدوري الإنجليزي

Liverpool fan has been for suspected racism towards Bournemouth player Antoine Semenyo 🚨 pic.twitter.com/9YQuM8Q0xT — Daily Mail Sport (@MailSport) August 16, 2025

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل يبلغ من العمر 47 عاما بتهمة إساءة عنصرية للاعب بورنموث، سيمينيو، خلال مباراة فريقه أمام ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي .الحادث وقع على ملعب " "، حيث دخل الغاني، البالغ من العمر 25 عاما، في مشادة مع أحد المشجعين، قبل أن يتوجّه مباشرة إلى الحكم ويوقف اللقاء.قوات الأمن تدخلت سريعا واقتادت المشجع، الذي كان على كرسي متحرك، إلى خارج المدرجات، لتؤكد شرطة ميرسيسايد في بيان رسمي أنّ الموقوف محتجز للاشتباه في ارتكابه "جريمة نظام عام مشددة بدافع عنصري"، مشددة على أنّ "جرائم الكراهيّة لن يتمّ التسامح معها"، وأنّها ستسعى لاستصدار أوامر بمنع حضور المباريات بحقّ المتورطين في مثل هذه الحوادث.النادي المضيف ليفربول بدوره أصدر بيانًا شدد فيه على أن "العنصرية والتمييز بجميع أشكالهما مرفوضان تمامًا ولا مكان لهما في المجتمع أو كرة القدم".كما أكد الدوري الإنجليزي الممتاز أن "البروتوكول المخصص لمكافحة التمييز على أرض الملعب" قد تم تطبيقه بالكامل، وأن التحقيق في الحادثة جارٍ، معربا عن دعمه الكامل للاعب والناديين، ومؤكدا التزامه بجعل الملاعب "بيئة شاملة ومرحبة للجميع".