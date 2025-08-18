فيديو - رونالدو يفاجئ محبيه في متحفه في هونغ كونغ

من زيارة الأسطورة كريستيانو رونالدو لمتحفه الخاص مع سيميدو في هونغ كونغ 🇭🇰❤️ pic.twitter.com/2Efgf4TuST — عالم القوت (@GOATTWORLD) August 17, 2025 الأسطورة كريستيانو يزور متحفه الخاص في هونغ كونغ ❤️❤️ pic.twitter.com/yXHrDsdsbO — عالم القوت (@GOATTWORLD) August 17, 2025

احتشدت جماهير عاشقة للبرتغالي أمام متحفه الخاص، بالقرب من مقر إقامة فريقه النصر، في ، حيث يستعد لخوض منافسات بطولة كأس السوبر السعودي.ويستهل النصر مشواره في نصف النهائي امام بطل الدوري يوم غد الثلاثاء المقبل، فيما يلعب والقادسية يوم الأربعاء في نصف النهائي الآخر.وكانت المفاجأة في قيام بزيارة متحفه في هونغ بشكل غير متوقع، فقام الموجودون بتوثيق اللحظة، وحرص النجم البرتغالي على التقاط صور تذكارية مع محبيه ووقع على القمصان والكرات.ويحوي المتحف مجموعة من الجوائز التي فاز بها رونالدو في مسيرته، وجدول زمني يروي تفاصيل حياته الكروية، وتماثيل بالحجم الطبيعي تجسد لحظات مختلفة، بينها تمثال لوضعية الاحتفال الشهيرة بالقفزة الهوائية، وتمثال آخر بالزي السعودي التقليدي.