4 آب "الحقيقة الضائعة"
فيديو - رونالدو يفاجئ محبيه في متحفه في هونغ كونغ

فيديو - رونالدو يفاجئ محبيه في متحفه في هونغ كونغ
كرة القدم

2025-08-18 | 03:41
فيديو - رونالدو يفاجئ محبيه في متحفه في هونغ كونغ

احتشدت جماهير عاشقة للبرتغالي كريستيانو رونالدو أمام متحفه الخاص

احتشدت جماهير عاشقة للبرتغالي كريستيانو رونالدو أمام متحفه الخاص، بالقرب من مقر إقامة فريقه النصر، في هونغ كونغ، حيث يستعد لخوض منافسات بطولة كأس السوبر السعودي.
ويستهل النصر مشواره في نصف النهائي امام الاتحاد جدة بطل الدوري يوم غد الثلاثاء المقبل، فيما يلعب الأهلي والقادسية يوم الأربعاء في نصف النهائي الآخر.
وكانت المفاجأة في قيام رونالدو بزيارة متحفه في هونغ كونغ بشكل غير متوقع، فقام الموجودون بتوثيق اللحظة، وحرص النجم البرتغالي على التقاط صور تذكارية مع محبيه ووقع على القمصان والكرات.
ويحوي المتحف مجموعة من الجوائز التي فاز بها رونالدو في مسيرته، وجدول زمني يروي تفاصيل حياته الكروية، وتماثيل بالحجم الطبيعي تجسد لحظات مختلفة، بينها تمثال لوضعية الاحتفال الشهيرة بالقفزة الهوائية، وتمثال آخر بالزي السعودي التقليدي.



مقالات ذات صلة

المياه تغمر شوارع هونغ كونغ
2025-08-05

المياه تغمر شوارع هونغ كونغ

فيديو - القبض على مصمم فيديو ترويجي للمتحف المصري استخدم ميسي وصلاح
2025-08-16

فيديو - القبض على مصمم فيديو ترويجي للمتحف المصري استخدم ميسي وصلاح

سبب وفاة الفنان الهندي موكول ديف يحزن محبيه
2025-05-25

سبب وفاة الفنان الهندي موكول ديف يحزن محبيه

شاهد: أول فيديو لمطلق النار على المتحف اليهودي بواشنطن
2025-05-22

شاهد: أول فيديو لمطلق النار على المتحف اليهودي بواشنطن

فيديو - رونالدو يفاجئ محبيه في متحفه في هونغ كونغ

رياضة

كرة القدم

كريستيانو رونالدو

النصر

هونغ كونغ

كأس السوبر السعودي

دفن الحكم الجزائري بعد مقتله في حادث مؤلم
فيديو - حملة تنمّر على لاعبة شابة والسبب غريب ومعيب

فيديو - جماهير مانشستر يونايتد تصف نظام التذاكر الجديد بـ"الفضيحة"
07:05

فيديو - جماهير مانشستر يونايتد تصف نظام التذاكر الجديد بـ"الفضيحة"

شهدت مباراة مانشستر يونايتد أمام آرسنال فوضى تنظيمية

07:05

فيديو - جماهير مانشستر يونايتد تصف نظام التذاكر الجديد بـ"الفضيحة"

شهدت مباراة مانشستر يونايتد أمام آرسنال فوضى تنظيمية

ماركوفيتش تقرر وتنفذ .. عشاء مع المشجع المحظوظ
07:04

ماركوفيتش تقرر وتنفذ .. عشاء مع المشجع المحظوظ

تُعرف بلقب "أجمل لاعبة كرة قدم في العالم"

07:04

ماركوفيتش تقرر وتنفذ .. عشاء مع المشجع المحظوظ

تُعرف بلقب "أجمل لاعبة كرة قدم في العالم"

كريستيانو رونالدو يتفاعل إلكترونياً مع فنانة عربية
07:02

كريستيانو رونالدو يتفاعل إلكترونياً مع فنانة عربية

تفاعل النجم البرتغالي مع منشور للفنانة العراقية

07:02

كريستيانو رونالدو يتفاعل إلكترونياً مع فنانة عربية

تفاعل النجم البرتغالي مع منشور للفنانة العراقية

فيديو - جماهير مانشستر يونايتد تصف نظام التذاكر الجديد بـ"الفضيحة"
07:05
ماركوفيتش تقرر وتنفذ .. عشاء مع المشجع المحظوظ
07:04
كريستيانو رونالدو يتفاعل إلكترونياً مع فنانة عربية
07:02
دفن الحكم الجزائري بعد مقتله في حادث مؤلم
03:42

