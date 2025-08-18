فيديو - رونالدو يفاجئ محبيه في متحفه في هونغ كونغ

احتشدت جماهير عاشقة للبرتغالي كريستيانو رونالدو
أمام متحفه الخاص، بالقرب من مقر إقامة فريقه النصر، في هونغ كونغ
، حيث يستعد لخوض منافسات بطولة كأس السوبر السعودي.
ويستهل النصر مشواره في نصف النهائي امام الاتحاد جدة
بطل الدوري يوم غد الثلاثاء المقبل، فيما يلعب الأهلي
والقادسية يوم الأربعاء في نصف النهائي الآخر.
وكانت المفاجأة في قيام رونالدو
بزيارة متحفه في هونغ كونغ
بشكل غير متوقع، فقام الموجودون بتوثيق اللحظة، وحرص النجم البرتغالي على التقاط صور تذكارية مع محبيه ووقع على القمصان والكرات.
ويحوي المتحف مجموعة من الجوائز التي فاز بها رونالدو في مسيرته، وجدول زمني يروي تفاصيل حياته الكروية، وتماثيل بالحجم الطبيعي تجسد لحظات مختلفة، بينها تمثال لوضعية الاحتفال الشهيرة بالقفزة الهوائية، وتمثال آخر بالزي السعودي التقليدي.