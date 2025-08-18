دفن الحكم الجزائري بعد مقتله في حادث مؤلم

أحد أبرز الواعدين في الدوري الجزائري للمحترفين

قتل الحكم الفيدرالي مروان قاسمي، وهو أحد أبرز الواعدين في الدوري الجزائري للمحترفين، في حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش.

وقتل في الحادثة 18 شخصا بينهم القاسمي، وإصيب 23 آخرين بجروح متفاوتة، حيث نعت في الدوري الجزائري الفقيد، وأقامت موكب تأبين رسمي له في جنازته التي أجريت يوم أمس الأحد.

وأصدر الجزائري لكرة القدم بيانا قال فيه "ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الاتحاد (وليد صادي) نبأ وفاة الحكم الفيدرالي مروان قاسمي إثر الحادث المأساوي جراء سقوط حافلة نقل بوادي الحراش، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب الفيدرالي بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد وأسرة التحكيم كافة".





