4 آب "الحقيقة الضائعة"
دفن الحكم الجزائري بعد مقتله في حادث مؤلم

دفن الحكم الجزائري بعد مقتله في حادث مؤلم
كرة القدم

2025-08-18 | 03:42
دفن الحكم الجزائري بعد مقتله في حادث مؤلم

أحد أبرز الحكام الواعدين في الدوري الجزائري للمحترفين

قتل الحكم الفيدرالي مروان قاسمي، وهو أحد أبرز الحكام الواعدين في الدوري الجزائري للمحترفين، في حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش.
وقتل في الحادثة 18 شخصا بينهم القاسمي، وإصيب 23 آخرين بجروح متفاوتة، حيث نعت لجنة الحكام في الدوري الجزائري الفقيد، وأقامت موكب تأبين رسمي له في جنازته التي أجريت يوم أمس الأحد.
وأصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا قال فيه "ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الاتحاد (وليد صادي) نبأ وفاة الحكم الفيدرالي مروان قاسمي إثر الحادث المأساوي جراء سقوط حافلة نقل بوادي الحراش، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب الفيدرالي بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة الفقيد وأسرة التحكيم كافة".


قبل أسبوع من مقتل جوتا .. حادث خطير آخر
2025-07-09

قبل أسبوع من مقتل جوتا .. حادث خطير آخر

فيديو - مقتل 22 رياضي في حادث في نيجيريا
2025-06-02

فيديو - مقتل 22 رياضي في حادث في نيجيريا

حول الإدانة والحكم في قضية مقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي.. بيان لليونيفيل!
2025-07-29

حول الإدانة والحكم في قضية مقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي.. بيان لليونيفيل!

فيديو - تعرّض الحكم الدولي علي رضا لهجوم همجي بعد مباراة ودية
2025-08-17

فيديو - تعرّض الحكم الدولي علي رضا لهجوم همجي بعد مباراة ودية

دفن الحكم الجزائري بعد مقتله في حادث مؤلم

رياضة

كرة القدم

مروان قاسمي

الدوري الجزائري للمحترفين

