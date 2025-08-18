إدارة ريال مدريد تغير سياستها مع فينيسيوس جونيور

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تغيير سياستها

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تغيير سياستها الخاصة بالتعامل مع المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، تبعاً للتفاوض الجاري مع ممثليه على تمديد عقده، والذي فشل حتى الآن بسبب مطالب المهاجم البرازيلي المالية.

فقد أكد موقع ديفينسا سنترال الإسباني، ومواقع أخرى أن ريال مدريد لن يدفع لفينيسيوس جونيور مبلغ 25 مليون يورو الذي طلبه كراتب، وأن النادي لن يتردد في بيعه في الصيف المقبل، أي قبل عام من نهاية عقده في 2027.

وشكل العرض السعودي الذي بلغت قيمة راتب فينيسيوس جونيور فيه 200 مليون يورو في الموسم، وسيلة ضغط على النادي الذي يرفض أن يكون ضحية لهذا الأسلوب، وسيسعى للاستفادة من أي استفادة مالية من لاعبه، المطالب باستعادة مستواه الذي تراجع بشدة في الموسم الماضي.





