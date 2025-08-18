ما هو الاتفاق المُسبق بين جورجينا ورونالدو في حالة الطلاق؟

كُشف عن وجود اتفاق مسبق يحدد تفاصيل الانفصال

تحول خبر خطوبة النجم البرتغالي ، قائد النصر السعودي، وصديقته جورجينا رودريغيز إلى حديث الشارع الرياضي، وخصوصاً بعدما كُشف عن وجود اتفاق مسبق، يحدد تفاصيل الانفصال، في حال حصوله، قبل إتمام الزواج.

‎فقد ظهرت تفاصيل مثيرة، حول وثيقة مسبقة وقّعها وجورجينا قبل سنوات، يحدد ما سيحصل عليه كل منهما في حال حدوث انفصال بينهما، علماً أنهما يعيشان معا منذ نحو 10 أعوام، وقد أنجبا ثلاثة أبناء.

‎‎ووفقا لما كشفته مجلة "TV GUIA" البرتغالية، تتضمن الوثيقة الموقعة بين رونالدو وخطيبته تتضمن بنودا أبرزها تخصيص راتب شهري دائم لها بنحو 114 ألف ، ومنحها ملكية قصر فاخر في حي لافينكا في الاسبانية مدريد، تزيد قيمته على 5.6 مليون دولار.

‎وذكر أن هذه الوثيقة تم توقيعها بعد ولادة طفلتهما الأولى ألانا مارتينا، ويهدف إلى توفير الاستقرار المالي لجورجينا وأطفالها، علماً أن ثروة رونالدو تقدر بـ671 مليون دولار، وهو يحصل على دخل سنوي ضخم بنحو 230 مليون دولار من عقده مع النصر السعودي.





