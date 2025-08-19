الأخبار
مارسيليا يستبعد نجميه بعد مشادة حادة في غرفة الملابس

مارسيليا يستبعد نجميه بعد مشادة حادة في غرفة الملابس
كرة القدم

2025-08-19 | 01:09
مارسيليا يستبعد نجميه بعد مشادة حادة في غرفة الملابس

عقب مشادة وقعت بينهما في غرفة الملابس بعد الخسارة

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا عن استبعاد لاعبيه أدريان رابيو وجوناثان رو، من صفوف الفريق الأول، عقب مشادة وقعت بينهما في غرفة الملابس بعد الخسارة (0-1) أمام رين في افتتاح الدوري الفرنسي.
المواجهة بين اللاعبين جاءت في سياق أجواء مشحونة داخل غرفة الملابس، حيث دخلا في مشادة مباشرة، وحاول زملاؤهما والجهاز الفني التدخّل للفصل بينهما، وتشير التقارير إلى أنّ النقاش الحادّ تطوّر إلى تبادل تهديدات، ما استدعى تدخّل إدارة النادي على الفور.
وبقرار إداري، جرى استبعاد اللاعبين مؤقتا عن تدريبات ومباريات الفريق الأوّل، في خطوة اعتُبرت رسالة واضحة من إدارة مارسيليا برفض أي سلوك غير منضبط داخل الفريق، ورغم أنّ العقوبة لن تستمرّ طويلاً، فإنّ الهدف منها فرض الانضباط واحتواء الموقف.
كما يدرس النادي مطالبة اللاعبين بتقديم تبرّع لمؤسسة مارسيليا كخطوة للتصالح وإعادة الانسجام داخل الفريق.


