فيديو - ميسي وسواريز يُجريان مكالمة فيديو مع لاعبي ناديهما

and jumped on a video call with the players from their team in Uruguay - Deportivo LSM 💻🇺🇾 🎥 deportivo.lsm pic.twitter.com/ONmr3wOzpP — Daily Mail Sport (@MailSport) August 18, 2025

أجرى النجمان ليونيل ولويس سواريز، لاعبا إنتر ، مكالمة فيديو مشتركة مع لاعبي ناديهما الجديد في الأوروغواي، ديبورتيفو ال اس ام.وجاء ذلك في خطوة هدفها تعزيز الروح الجماعية وتشجيع الفريق على المشاركة الفاعلة في مسيرته الاحترافية، وقد نُشر هذا المشهد على صفحات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يُصاحب ذلك حتى الآن تغطية صحفية رسمية.يُذكّر أن سواريز أسّس المشروع عام 2018 ديبورتيفو ال اس، قبل أن ينضم إليه ميسي في أيار - مايو 2025، مما دفع لإعادة تسمية النادي إلى "ديبورتيفو ال اس ام" تقديراً لشراكته في المشروع.النادي، المشارك في الدرجة الرابعة من النظام الاحترافي للأوروغواي، يُعتبر امتدادا لمجهود طويل لبناء منظومة كرة قدم قائمة على تطوير المواهب الشابة واطلاق بنيّة حقيقية وأساس قوي.