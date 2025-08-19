الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

موهبة برشلونة تطرق أبواب بوروسيا دورتموند

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
موهبة برشلونة تطرق أبواب بوروسيا دورتموند
A-
A+

كرة القدم

2025-08-19 | 01:21
موهبة برشلونة تطرق أبواب بوروسيا دورتموند

مع دخوله أجواء الفريق الأول تحت قيادة هانسي فليك بعمر 17 عاما فقط

مع دخوله أجواء الفريق الأول تحت قيادة هانسي فليك بعمر 17 عاما فقط، يجد غيّيه فيرنانديز صعوبة في الحصول على دقائق لعب في برشلونة، وذلك بسبب وجود عدد كبير من لاعبي الوسط في مركزه.
ورغم تعدد أدواره وقدرته على اللعب قريبا من منطقة الخصم أو من الخلف، فهناك بيدري، غافي، فيرمين، دي يونغ، بيرنال، كاسادو وداني أولمو. 
وفي الوقت نفسه، وبسبب موهبته الكبيرة، لا يبدو أن اللعب مع برشلونة أتلتيك في الدرجة الثانية سيكون خياره، خاصةً وأن عدة أندية أوروبية تتابعه، من بينها بوروسيا دورتموند الذي خطا خطوة إضافية.
وكانت صحيفة (MD) قد نشرت في بداية آب - أغسطس خبرا نقلته بيلد الألمانية حول اهتمام النادي الألماني بالجوهرة الشابة للبارسا. 
والآن، أكد الصحفي جيانلويدجي لونغاري أن دورتموند سأل برشلونة بالفعل عن وضعية عقد غيّيه وكيف يمكن أن تتم الصفقة.
صاحب السبعة أهداف في 32 مباراة فقط مع الفريق الرديف بعمر 16 عاما، لا يريد برشلونة خسارته، ومن الطبيعي أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع دورتموند، ستكون الصفقة على شكل إعارة دون خيار شراء، علماً ان اللاعب مرتبط بعقد حتى 2027، ويُديره الوكيل خورخي مينديز.



مقالات ذات صلة

بدلاء بوروسيا دورتموند تابعوا فريقهم من غرفة الملابس
2025-06-22

بدلاء بوروسيا دورتموند تابعوا فريقهم من غرفة الملابس

فيديو - من هو "درو": موهبة برشلونة الصاعدة التي أبهرت فليك؟
2025-07-29

فيديو - من هو "درو": موهبة برشلونة الصاعدة التي أبهرت فليك؟

فيديو - برشلونة يضع موهبة فلومينينسي على راداره
2025-07-19

فيديو - برشلونة يضع موهبة فلومينينسي على راداره

موهبة برشلونة يعود إلى التدريبات بعد غياب طويل
2025-07-16

موهبة برشلونة يعود إلى التدريبات بعد غياب طويل

موهبة برشلونة تطرق أبواب بوروسيا دورتموند

رياضة

كرة القدم

هانسي فليك

غيّيه فيرنانديز

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
زيّ برشلونة يتسبب بجدل في الدوري الإسباني
فيديو - مهارات اللاعب الشاب خطفت الأضواء في مباراة فالنسيا

اقرأ ايضا في كرة القدم

زيّ برشلونة يتسبب بجدل في الدوري الإسباني
01:22

زيّ برشلونة يتسبب بجدل في الدوري الإسباني

لم يتمكن الفريق من ارتداء أي من أطقم الموسم الجديد 2025-26

01:22

زيّ برشلونة يتسبب بجدل في الدوري الإسباني

لم يتمكن الفريق من ارتداء أي من أطقم الموسم الجديد 2025-26

فيديو - مهارات اللاعب الشاب خطفت الأضواء في مباراة فالنسيا
01:12

فيديو - مهارات اللاعب الشاب خطفت الأضواء في مباراة فالنسيا

خلال المباراة التي انتهت الى التعادل بين فالنسيا وريال سوسيداد

01:12

فيديو - مهارات اللاعب الشاب خطفت الأضواء في مباراة فالنسيا

خلال المباراة التي انتهت الى التعادل بين فالنسيا وريال سوسيداد

فيديو - سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 96
01:11

فيديو - سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 96

سجل اللاعب البرتغالي رافا سيلفا هدف الفوز لبشكتاش

01:11

فيديو - سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 96

سجل اللاعب البرتغالي رافا سيلفا هدف الفوز لبشكتاش

اخترنا لك
زيّ برشلونة يتسبب بجدل في الدوري الإسباني
01:22
فيديو - مهارات اللاعب الشاب خطفت الأضواء في مباراة فالنسيا
01:12
فيديو - سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 96
01:11
فيديو - تجاهلوا المباراة وركزوا على سرواله!!
01:10

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025