موهبة برشلونة تطرق أبواب بوروسيا دورتموند

مع دخوله أجواء الفريق الأول تحت قيادة فليك بعمر 17 عاما فقط

مع دخوله أجواء الفريق الأول تحت قيادة فليك بعمر 17 عاما فقط، يجد غيّيه فيرنانديز صعوبة في الحصول على دقائق لعب في برشلونة، وذلك بسبب وجود عدد كبير من لاعبي الوسط في مركزه.

ورغم تعدد أدواره وقدرته على اللعب قريبا من منطقة الخصم أو من الخلف، فهناك بيدري، غافي، فيرمين، دي يونغ، بيرنال، كاسادو وداني أولمو.

وفي الوقت نفسه، وبسبب موهبته الكبيرة، لا يبدو أن اللعب مع برشلونة أتلتيك في الدرجة الثانية سيكون خياره، خاصةً وأن عدة أندية أوروبية تتابعه، من بينها بوروسيا دورتموند الذي خطا خطوة إضافية.

وكانت صحيفة (MD) قد نشرت في بداية آب - أغسطس خبرا نقلته بيلد الألمانية حول اهتمام النادي الألماني بالجوهرة الشابة للبارسا.

والآن، أكد الصحفي جيانلويدجي لونغاري أن دورتموند سأل برشلونة بالفعل عن وضعية عقد غيّيه وكيف يمكن أن تتم الصفقة.

صاحب السبعة أهداف في 32 مباراة فقط مع الفريق الرديف بعمر 16 عاما، لا يريد برشلونة خسارته، ومن الطبيعي أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع دورتموند، ستكون الصفقة على شكل إعارة دون خيار شراء، علماً ان اللاعب مرتبط بعقد حتى 2027، ويُديره الوكيل .







