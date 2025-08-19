الأخبار
زيّ برشلونة يتسبب بجدل في الدوري الإسباني

زيّ برشلونة يتسبب بجدل في الدوري الإسباني
كرة القدم

2025-08-19 | 01:22
زيّ برشلونة يتسبب بجدل في الدوري الإسباني

لم يتمكن الفريق من ارتداء أي من أطقم الموسم الجديد 2025-26

أثار ظهور لاعبي برشلونة بالزي الثالث للموسم الماضي خلال الفوز على ريال مايوركا استغراب الجماهير، اذ لم يتمكن الفريق من ارتداء أي من أطقم الموسم الجديد 2025-26.
الزي الأخضر الفسفوري يثير ذكريات مؤلمة لدى بعض المشجعين، حيث ارتداه الفريق في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الموسم الماضي، لكّنه لم يمنع فوز الفريق هذه المرة بفضل أهداف رافينيا وفيران توريس ولامين يامال في افتتاحية الدوري.
وكشف تقرير لصحيفة "سبورت"، أنّ الأطقم الجديدة لم تجتز عمليّة اختيار الأطقم التي تعتمدها الليغا، لناحية اختلاف الألوان بين الناديين المتنافسين، ويتوقّع أن يستخدم الفريق نفس الزي الأخضر الفسفوري عند مواجهة ليفانتي على ملعب إستاديو ثيوداد دي فالنسيا مساء السبت.
ويأمل برشلونة أن تتحسن الأمور في الجولة الثالثة من الدوري أمام رايو فاليكانو، حيث لن يواجه الفريق مشاكل في ارتداء الأطقم الجديدة بعد مباراة ليفانتي، لكن الأمر لم يُحسم بعد.



كم سينال برشلونة وريال مدريد من الدوري الاسباني هذا الموسم؟
2025-05-22
2025-05-22

كم سينال برشلونة وريال مدريد من الدوري الاسباني هذا الموسم؟

معلق قناة برشلونة يسخر من مودريتش ويتسبب بجدل واسع
2025-08-01
2025-08-01

معلق قناة برشلونة يسخر من مودريتش ويتسبب بجدل واسع

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتحدّى الفيفا
2025-07-04
2025-07-04

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتحدّى الفيفا

رابطة الدوري الإسباني ترفض تأجيل انطلاق الموسم الجديد
2025-06-09
2025-06-09

رابطة الدوري الإسباني ترفض تأجيل انطلاق الموسم الجديد

زيّ برشلونة يتسبب بجدل في الدوري الإسباني

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ريال مايوركا

موهبة برشلونة تطرق أبواب بوروسيا دورتموند

موهبة برشلونة تطرق أبواب بوروسيا دورتموند
01:21

موهبة برشلونة تطرق أبواب بوروسيا دورتموند

مع دخوله أجواء الفريق الأول تحت قيادة هانسي فليك بعمر 17 عاما فقط

01:21

موهبة برشلونة تطرق أبواب بوروسيا دورتموند

مع دخوله أجواء الفريق الأول تحت قيادة هانسي فليك بعمر 17 عاما فقط

فيديو - مهارات اللاعب الشاب خطفت الأضواء في مباراة فالنسيا
01:12

فيديو - مهارات اللاعب الشاب خطفت الأضواء في مباراة فالنسيا

خلال المباراة التي انتهت الى التعادل بين فالنسيا وريال سوسيداد

01:12

فيديو - مهارات اللاعب الشاب خطفت الأضواء في مباراة فالنسيا

خلال المباراة التي انتهت الى التعادل بين فالنسيا وريال سوسيداد

فيديو - سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 96
01:11

فيديو - سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 96

سجل اللاعب البرتغالي رافا سيلفا هدف الفوز لبشكتاش

01:11

فيديو - سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 96

سجل اللاعب البرتغالي رافا سيلفا هدف الفوز لبشكتاش

موهبة برشلونة تطرق أبواب بوروسيا دورتموند
01:21
فيديو - مهارات اللاعب الشاب خطفت الأضواء في مباراة فالنسيا
01:12
فيديو - سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة 96
01:11
فيديو - تجاهلوا المباراة وركزوا على سرواله!!
01:10

