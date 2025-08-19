زيّ برشلونة يتسبب بجدل في الدوري الإسباني

لم يتمكن الفريق من ارتداء أي من أطقم الموسم الجديد 2025-26

أثار ظهور لاعبي برشلونة بالزي الثالث للموسم الماضي خلال الفوز على ريال مايوركا استغراب الجماهير، اذ لم يتمكن الفريق من ارتداء أي من أطقم الموسم الجديد 2025-26.

الزي الأخضر الفسفوري يثير ذكريات مؤلمة لدى بعض المشجعين، حيث ارتداه الفريق في نصف نهائي دوري أبطال أمام إنتر ميلان الموسم الماضي، لكّنه لم يمنع فوز الفريق هذه المرة بفضل أهداف وفيران توريس ولامين يامال في افتتاحية الدوري.

وكشف تقرير لصحيفة "سبورت"، أنّ الأطقم الجديدة لم تجتز عمليّة اختيار الأطقم التي تعتمدها الليغا، لناحية اختلاف الألوان بين الناديين المتنافسين، ويتوقّع أن يستخدم الفريق نفس الزي الأخضر الفسفوري عند مواجهة ليفانتي على ملعب إستاديو ثيوداد دي مساء السبت.

ويأمل برشلونة أن تتحسن الأمور في الجولة الثالثة من الدوري أمام رايو فاليكانو، حيث لن يواجه الفريق مشاكل في ارتداء الأطقم الجديدة بعد مباراة ليفانتي، لكن الأمر لم يُحسم بعد.







