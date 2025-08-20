الأخبار
وفاة نجم الزمالك المصري والنصر السعودي عن 39 عاماً

وفاة نجم الزمالك المصري والنصر السعودي عن 39 عاماً
كرة القدم

2025-08-20 | 01:19
وفاة نجم الزمالك المصري والنصر السعودي عن 39 عاماً

يعتبر نجم الزمالك المصري أسطورة في بلاده بينين

عبر نادي ميتز الفرنسي عن حزنه لوفاة مهاجمه الأسبق رزاق أوموتويوسي، الذي رحل عن 39 عاماً أمس الثلاثاء، قائلا "يتقدم النادي بخالص تعازيه لعائلته وأحبائه في هذا المصاب".
ويعتبر أوموتويوسي أسطورة في بلاده بينين، حيث ترك بصمة هامة خلال مسيرته الدولية مع المنتخب الوطني بين عامي 2004 و2016، واصبح ثاني أفضل هداف في تاريخه برصيد 21 هدفا في 47 مباراة.
ولد المهاجم البينيني في لاغوس - نيجيريا، وخاض تجارب احترافية مع أندية بارزة، منها النصر السعودي والزمالك المصري (2011) وأندية مغربية وشيريف تيراسبول وسيريانسكا السويديين وهلسينغبورغ السويدي، وميتز الفرنسي في موسم 2009-2010، حيث شارك في 28 مباراة وسجل هدفين.


