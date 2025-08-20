فيديو - موهبة ليفربول الصاعدة تخطف الأنظار

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💎 academy player Josh Sonni-Lambie (17) scored this. 🤯 pic.twitter.com/nKj5kVxUjF — EuroFoot (@eurofootcom) August 19, 2025

لفت لاعب الشاب لامبي الأنظار بعد تسجيله هدفا استثنائيا من منتصف الملعب، خلال فوز فريق تحت 18 عاما على سيتي في نهاية الأسبوع.لامبي، الذي وقّع عقده الاحترافي مع النادي مطلع العام الجاري، بعد أن انضمّ إلى صفوفه منذ فئة تحت 14 عاما، يمثل أيضا منتخب تحت 18 عاما، وكان قد أحرز 12 هدفًا في مختلف المسابقات الموسم الماضي.ووصف فريق ليفربول تحت 18 عاما، سايمون ، الهدف قائلاً لموقع النادي الرسمي بأنّه إنهاء مذهل بكل المقاييس، وجاء في لحظة مهمة للغاية، خاصة مع ضغط ستوك في بداية الشوط الثاني، باعتبار أن هذا النوع من اللحظات يغيّر مجريات المباراة ويعيد لنا السيطرة، وكان توقيته مثاليا.وأضاف وايلز عن أداء الفريق بأنّه للغاية بالمستوى، فاللاعبون أظهروا شراسة وانضباطًا كبيرين، وعملوا بجدية كبيرة وقدموا لحظات رائعة وهجومية لافتة استحقوا من خلالها الفوز.