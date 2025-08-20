الأخبار
كرة القدم

2025-08-20 | 01:17
فيديو - موهبة ليفربول الصاعدة تخطف الأنظار

لفت لاعب ليفربول الشاب سوني لامبي الأنظار بعد تسجيله هدفا استثنائيا

لفت لاعب ليفربول الشاب سوني لامبي الأنظار بعد تسجيله هدفا استثنائيا من منتصف الملعب، خلال فوز فريق تحت 18 عاما على ستوك سيتي في نهاية الأسبوع.
لامبي، الذي وقّع عقده الاحترافي مع النادي مطلع العام الجاري، بعد أن انضمّ إلى صفوفه منذ فئة تحت 14 عاما، يمثل أيضا منتخب إنجلترا تحت 18 عاما، وكان قد أحرز 12 هدفًا في مختلف المسابقات الموسم الماضي.
ووصف مدرب فريق ليفربول تحت 18 عاما، سايمون وايلز، الهدف قائلاً لموقع النادي الرسمي بأنّه إنهاء مذهل بكل المقاييس، وجاء في لحظة مهمة للغاية، خاصة مع ضغط ستوك في بداية الشوط الثاني، باعتبار أن هذا النوع من اللحظات يغيّر مجريات المباراة ويعيد لنا السيطرة، وكان توقيته مثاليا.
وأضاف وايلز عن أداء الفريق بأنّه سعيد للغاية بالمستوى، فاللاعبون أظهروا شراسة وانضباطًا كبيرين، وعملوا بجدية كبيرة وقدموا لحظات رائعة وهجومية لافتة استحقوا من خلالها الفوز.




