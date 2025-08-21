غضب جماهيري وتهديدات بالعنف تطال نيمار

اقتحم مشجعو سانتوس مقر تدريبات الفريق

اقتحم مشجعو سانتوس مقر تدريبات الفريق، وواجهوا وزملاءه بانتقادات حادة وتهديدات، عقب الخسارة المدوية أمام فاسكو دا غاما بسداسية نظيفة.

ووفقاً لشبكة ESPN، استمع نيمار لمطالب الجماهير وانتقاداتها، لكنّه تعرّض أيضا لتهديدات بالعنف قبل أن يؤكد لهم أن "النادي يحاول تغيير الأمور".

ورغم عودة سانتوس إلى الدوري البرازيلي الموسم الماضي، فإنّ نتائجه المخيّبة هذا العام زادت من غضب أنصاره، حيث يحتلّ المركز الـ15 في الترتيب، بعد أن حقّق ستّة انتصارات فقط في آخر 19 مباراة.

ودفعت الهزيمة القاسية إلى إقالة المدرب كليبر شافير، في خطوة تعكس حجم الأزمة التي يعيشها، حتى بوجود نجم عالمي كنيمار، العائد إلى فريقه الأم بعد مسيرة حافلة مع وباريس .

ويأمل سانتوس في استعادة توازنه سريعا عندما يواجه باهيا الأحد المقبل، ثم يلتقي فلومينينسي في 31 الجاري، في مباراتين قد تحدّدان ملامح مستقبله في الدوري هذا الموسم.







