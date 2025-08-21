الأخبار
غضب جماهيري وتهديدات بالعنف تطال نيمار

كرة القدم

2025-08-21 | 01:15
اقتحم مشجعو سانتوس مقر تدريبات الفريق

اقتحم مشجعو سانتوس مقر تدريبات الفريق، وواجهوا نيمار وزملاءه بانتقادات حادة وتهديدات، عقب الخسارة المدوية أمام فاسكو دا غاما بسداسية نظيفة.
ووفقاً لشبكة ESPN، استمع نيمار لمطالب الجماهير وانتقاداتها، لكنّه تعرّض أيضا لتهديدات بالعنف قبل أن يؤكد لهم أن "النادي يحاول تغيير الأمور".
ورغم عودة سانتوس إلى الدوري البرازيلي الممتاز الموسم الماضي، فإنّ نتائجه المخيّبة هذا العام زادت من غضب أنصاره، حيث يحتلّ المركز الـ15 في الترتيب، بعد أن حقّق ستّة انتصارات فقط في آخر 19 مباراة.
ودفعت الهزيمة القاسية إدارة النادي إلى إقالة المدرب كليبر شافير، في خطوة تعكس حجم الأزمة التي يعيشها، حتى بوجود نجم عالمي كنيمار، العائد إلى فريقه الأم بعد مسيرة حافلة مع برشلونة وباريس سان جيرمان.
ويأمل سانتوس في استعادة توازنه سريعا عندما يواجه باهيا الأحد المقبل، ثم يلتقي فلومينينسي في 31 الجاري، في مباراتين قد تحدّدان ملامح مستقبله في الدوري هذا الموسم.



مقالات ذات صلة

الجمهور استقبل نيمار بطريقة شنيعة
2025-07-27

الجمهور استقبل نيمار بطريقة شنيعة

شمس الكويتية تحدث ضجة بحديثها عن الدين وموجة غضب تطالها
2025-05-30

شمس الكويتية تحدث ضجة بحديثها عن الدين وموجة غضب تطالها

اتهام النجم الفرنسي بالعنف النفسي ضد محامية برازيلية
2025-06-20

اتهام النجم الفرنسي بالعنف النفسي ضد محامية برازيلية

غسان حجار لـ "وهلق شو": ممكن أن نشهد المزيد من الضربات وقد تطال المخيمات الفلسطينية
2025-06-08

غسان حجار لـ "وهلق شو": ممكن أن نشهد المزيد من الضربات وقد تطال المخيمات الفلسطينية

رياضة

كرة القدم

سانتوس

نيمار

فيديو - حارس المرمى يتفاعل بجنون مع هدف فريقه
فيديو - ركلة جزاء ريال مدريد تسيل الكثير من الحبر

اقرأ ايضا في كرة القدم

فسخ عقد بطل كأس العالم والسبب غريب جداً
01:49

فسخ عقد بطل كأس العالم والسبب غريب جداً

أنهى نادي لاسك لينز النمساوي عقد المدافع الألماني

01:49

فسخ عقد بطل كأس العالم والسبب غريب جداً

أنهى نادي لاسك لينز النمساوي عقد المدافع الألماني

وفاة لاعب كرة قدم عن عمر 30 عاما أمام والدته
01:48

وفاة لاعب كرة قدم عن عمر 30 عاما أمام والدته

انهار في منزله أمام والدته

01:48

وفاة لاعب كرة قدم عن عمر 30 عاما أمام والدته

انهار في منزله أمام والدته

موقع أوبتا: هذه هي الأندية الأكثر نيلاً لركلات الجزاء في اسبانيا
01:46

موقع أوبتا: هذه هي الأندية الأكثر نيلاً لركلات الجزاء في اسبانيا

نشر موقع أوبتا المتخصص بالإحصاءات دراسة بشأن ركلات الجزاء

01:46

موقع أوبتا: هذه هي الأندية الأكثر نيلاً لركلات الجزاء في اسبانيا

نشر موقع أوبتا المتخصص بالإحصاءات دراسة بشأن ركلات الجزاء

فسخ عقد بطل كأس العالم والسبب غريب جداً
01:49
وفاة لاعب كرة قدم عن عمر 30 عاما أمام والدته
01:48
موقع أوبتا: هذه هي الأندية الأكثر نيلاً لركلات الجزاء في اسبانيا
01:46
فيديو - لامين يامال ونيكي نيكول في موناكو
01:19

