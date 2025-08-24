الأخبار
فيديو - أنخل دي ماريا يُسجّل هدفاً خرافياً

فيديو - أنخل دي ماريا يُسجّل هدفاً خرافياً
كرة القدم

2025-08-24 | 01:13
فيديو - أنخل دي ماريا يُسجّل هدفاً خرافياً

قاد النجم المخضرم فريقه روزاريو سنترال الى الفوز

قاد النجم المخضرم أنخل دي ماريا، 37 عاماً، فريقه روزاريو سنترال الى الفوز (1-0) على ضيفه نيولز أولد بويز في مباراة القمة من الجولة السادسة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.
ويتصدر ريفر بلايت المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، بالتساوي مع سان لورنزو (6 مباريات)، ويحتل روزاريو سنترال المركز الثالث برصيد 10 من 6، فيما يحتل نيولز أولد بويز المرتبة 11 في المجموعة الأولى برصيد 6 من 6.



