فيديو - أنخل دي ماريا يُسجّل هدفاً خرافياً

La obra de arte de Ángel Di María para ganar el #ClásicoRosarino 🪄 ✨ pic.twitter.com/I0sEVsylC0 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) August 23, 2025 يالها من لحظة..



الأسطورة أنخيل دي ماريا سجل هدف الحسم لصالح فريقه في قبل قليل بهذا الشكل! 😱🇦🇷

pic.twitter.com/u1MJRHXuHS — (@bt3) August 23, 2025

قاد النجم المخضرم أنخل ، 37 عاماً، فريقه روزاريو سنترال الى الفوز (1-0) على ضيفه نيولز أولد في مباراة القمة من الجولة السادسة من الدوري الأرجنتيني .ويتصدر ريفر برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، بالتساوي مع سان لورنزو (6 مباريات)، ويحتل روزاريو سنترال المركز الثالث برصيد 10 من 6، فيما يحتل نيولز أولد بويز المرتبة 11 في برصيد 6 من 6.