فيديو - فلامنغو بطل كأس الإنتركونتيننتال تحت 20 عاما للمرة الثانية توالياً

حافظ فلامنغو
على لقبه في كأس الإنتركونتيننتال تحت 20 عاماً، بعدما تفوّق على برشلونة
بركلات الترجيح (6-5) إثر تعادل مثير (2-2) في الوقت الأصلي، في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب ماراكانا
الشهير في ريو دي جانيرو.
وجاء التتويج الجديد بعد نحو عام بالضبط من فوز الفريق البرازيلي
بلقبه الأول في البطولة ذاتها على حساب أولمبياكوس اليوناني، في الملعب نفسه، وبركلات الترجيح أيضاً.
فأمام حشد قياسي بلغ 45.656 متفرجاً، اتجهت المباراة الى التعادل (1-1)، وسجل برشلونة في الدقيقة 94، ثم عادل فلامنغو (96).
وفي ركلات الترجيح، أضاع الفريقان محاولة لكل منهما، ليسود "الموت المفاجئ"، ركلة بركلة، ويبتسم الحظ لأصحاب الأرض
.