4 آب "الحقيقة الضائعة"
أنسو فاتي خارج قائمة موناكو أمام ليل

كرة القدم

2025-08-24 | 01:15
أنسو فاتي خارج قائمة موناكو أمام ليل

لن يشارك أنسو فاتي في مباراة اليوم أمام ليل

لن يشارك أنسو فاتي، المعار من برشلونة إلى موناكو، في مباراة اليوم أمام ليل ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.
وكشف مدرب الفريق، النمساوي أدي هوتر، عن أسباب غياب المهاجم الشاب، فقال "نحن راضون عن عمله، إنه في الطريق الصحيح"، وأضاف أن فاتي "مندمج تماما مع المجموعة والتدريبات"، مؤكدا أن الجهاز الفني سيبحث إمكانية إدخاله في القائمة عقب فترة التوقف الدولي.
وأوضح مدرب موناكو أن السبب الرئيسي وراء استبعاد اللاعب هو رغبة النادي في حمايته من الإصابات "خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية، كان يتعرض للإصابة دائما في بداية الموسم. نحن نريد حمايته ليكون في أفضل حالاته"، كما أشار إلى أنه لا يعتمد بعد على بول بوغبا أيضاً.
ولم يدخل أنسو فاتي، 22 عاماً، قائمة الفريق في أول جولتين من الدوري الفرنسي، كما لم يشارك في أي مباراة ودية خلال فترة التحضيرات.





