باردغجي بين برشلونة وكوبنهاغن واللعب المالي النظيف

يواصل دراسة مستقبل لاعبه الدانماركي

يواصل دراسة مستقبل لاعبه الدانماركي روني باردغجي، في ظل الضغوط المفروضة على النادي بسبب قيود "اللعب المالي النظيف"، ووفقا لمصادر مقربة، فإن خيار إعارته المؤقتة يبقى مطروحا، مع رغبة اللاعب في الاستمرار بقميص البلوغرانا.

ويبرز نادي كوبنهاغن كأحد الخيارات الجدّيّة أمام باردغجي، إذ ارتبط به تاريخيا بعدما مثّله في 84 مباراة سجّل خلالها 15 هدفا، قبل انتقاله إلى برشلونة، وتزداد العلاقة عمقاً بعامل عائلي، حيث لا يزال شقيقه الأصغر، رايان، لاعباً في صفوف الفريق الدانماركي.

ويُتوقّع أن يشكّل تأهّل كوبنهاغن المحتمل إلى عنصراً محفّزاً لهذا الخيار، لما قد يوفّره من فرصة مثالية لباردغجي لاكتساب دقائق أوروبية إضافية، مع ضمان بقاءه في أجواء تنافسية عالية المستوى.







