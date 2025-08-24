الأخبار
باردغجي بين برشلونة وكوبنهاغن واللعب المالي النظيف
كرة القدم

2025-08-24 | 01:17
باردغجي بين برشلونة وكوبنهاغن واللعب المالي النظيف

يواصل برشلونة دراسة مستقبل لاعبه الدانماركي

يواصل برشلونة دراسة مستقبل لاعبه الدانماركي روني باردغجي، في ظل الضغوط المفروضة على النادي بسبب قيود "اللعب المالي النظيف"، ووفقا لمصادر مقربة، فإن خيار إعارته المؤقتة يبقى مطروحا، مع رغبة اللاعب في الاستمرار بقميص البلوغرانا.
ويبرز نادي كوبنهاغن كأحد الخيارات الجدّيّة أمام باردغجي، إذ ارتبط به تاريخيا بعدما مثّله في 84 مباراة سجّل خلالها 15 هدفا، قبل انتقاله إلى برشلونة، وتزداد العلاقة عمقاً بعامل عائلي، حيث لا يزال شقيقه الأصغر، رايان، لاعباً في صفوف الفريق الدانماركي.
ويُتوقّع أن يشكّل تأهّل كوبنهاغن المحتمل إلى دوري أبطال أوروبا عنصراً محفّزاً لهذا الخيار، لما قد يوفّره من فرصة مثالية لباردغجي لاكتساب دقائق أوروبية إضافية، مع ضمان بقاءه في أجواء تنافسية عالية المستوى.



