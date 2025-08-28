الأخبار
فيديو - ميسي المبدع يقود انتر ميامي الى نهائي كأس الدوريات

فيديو - ميسي المبدع يقود انتر ميامي الى نهائي كأس الدوريات
A-
A+

كرة القدم

2025-08-28 | 01:20
فيديو - ميسي المبدع يقود انتر ميامي الى نهائي كأس الدوريات

كان انتر ميامي متأخراً منذ الدقيقة 45

قاد الأسطورة ليونيل ميسي فريقه انتر ميامي الأميركي الى نهائي كأس الدوريات، بتغلبه على أورلاندو سيتي (3-1)، في المباراة التي جمعتهما في نصف النهائي.
وكان انتر ميامي متأخراً منذ الدقيقة 45، حين سجل النجم الارجنتيني العائد من الاصابة من علامة الجزاء (77)، ثم ابتكر فرصة وسجل منها هدف التقدم (88)، قبل أن يحسم سيغوفيا الفوز في الوقت بدل الضائع بكرة مشابهة.



رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

انتر ميامي

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

انتر ميامي

Aljadeed
