الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

راتب متواضع لموهبة ليفربول بانتظار العقد الاحترافي

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
راتب متواضع لموهبة ليفربول بانتظار العقد الاحترافي
A-
A+

كرة القدم

2025-08-28 | 01:01
راتب متواضع لموهبة ليفربول بانتظار العقد الاحترافي

يتقاضى راتبا شهريا لا يتجاوز 1200 جنيه إسترليني

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أبرزها موقع ذا أتلتيك، أنّ لاعب ليفربول الشاب ريو نغوموها، البالغ من العمر 16 عاما، يتقاضى راتبا شهريا لا يتجاوز 1200 جنيه إسترليني، أي نحو 300 جنيه في الأسبوع، بموجب عقد "طالب مدرسة" (Scholarship) يوقعه اللاعبون في هذه المرحلة العمرية.
وأوضحت التقارير أنّ هذا النوع من العقود يعدّ تقليديا للاعبين دون الـ17 عاما، حيث يُنظر إليه كمرحلة تمهيدية قبل توقيع العقد الاحترافي، ومن المتوقع أن يحصل نغوموها على عقد جديد مع بلوغه سن السابعة عشرة، وهو ما قد يفتح له المجال لراتب أعلى بكثير يتناسب مع موهبته وقيمته السوقية.
اللاعب، الذي انتقل إلى ليفربول قادما من تشيلسي في صفقة وُصفت بأنها "انتصار كبير" لإدارة الريدز، يُعد من أبرز المواهب الواعدة في أكاديمية النادي.
ورغم راتبه المتواضع مقارنة بنجوم الفريق الأوّل، فإنّ التقارير تؤكّد أنّ عقده الحالي يتضمّن بعض الحوافز والمكافآت التي قد ترفع من دخله.
ويرى مراقبون أنّ هذه الخطوة تعكس السياسة المعتادة للأندية الإنجليزية في التعامل مع اللاعبين الناشئين، حيث يتمّ التركيز على تطويرهم تدريجيا قبل إدخالهم في عالم الاحتراف الكامل.



مقالات ذات صلة

فيديو - موهبة ليفربول الصاعدة تخطف الأنظار
2025-08-20

فيديو - موهبة ليفربول الصاعدة تخطف الأنظار

مسؤول لبناني يشتكي من راتبه!
2025-08-15

مسؤول لبناني يشتكي من راتبه!

موهبة عمرها 16 عاماً تشعل الخلاف بين الاتحادين الإسباني والفرنسي
2025-08-27

موهبة عمرها 16 عاماً تشعل الخلاف بين الاتحادين الإسباني والفرنسي

فيديو - أفضل لاعب في أوروبا موهبة صربية في برشلونة
2025-08-20

فيديو - أفضل لاعب في أوروبا موهبة صربية في برشلونة

راتب متواضع لموهبة ليفربول بانتظار العقد الاحترافي

رياضة

كرة القدم

ليفربول

ريو نغوموها

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - ميسي المبدع يقود انتر ميامي الى نهائي كأس الدوريات
فيديو - ما حقيقة إطلاق بيدري شركة توصيل "ديليفري"؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - أرضية كارثية تستضيف مباراة فاليكانو وبرشلونة
04:38

فيديو - أرضية كارثية تستضيف مباراة فاليكانو وبرشلونة

تنطلق نهاية الاسبوع مباريات الجولة الثالثة من الدوري الاسباني

04:38

فيديو - أرضية كارثية تستضيف مباراة فاليكانو وبرشلونة

تنطلق نهاية الاسبوع مباريات الجولة الثالثة من الدوري الاسباني

فيديو - فريق يُسجّل هدفاً دون أن يلمس الكرة مُطلقاً !!
04:35

فيديو - فريق يُسجّل هدفاً دون أن يلمس الكرة مُطلقاً !!

سجل هدفاً من دون أن يلمس أي من لاعبيه الكرة

04:35

فيديو - فريق يُسجّل هدفاً دون أن يلمس الكرة مُطلقاً !!

سجل هدفاً من دون أن يلمس أي من لاعبيه الكرة

فيديو - ميسي المبدع يقود انتر ميامي الى نهائي كأس الدوريات
01:20

فيديو - ميسي المبدع يقود انتر ميامي الى نهائي كأس الدوريات

كان انتر ميامي متأخراً منذ الدقيقة 45

01:20

فيديو - ميسي المبدع يقود انتر ميامي الى نهائي كأس الدوريات

كان انتر ميامي متأخراً منذ الدقيقة 45

اخترنا لك
فيديو - أرضية كارثية تستضيف مباراة فاليكانو وبرشلونة
04:38
فيديو - فريق يُسجّل هدفاً دون أن يلمس الكرة مُطلقاً !!
04:35
فيديو - ميسي المبدع يقود انتر ميامي الى نهائي كأس الدوريات
01:20
فيديو - ما حقيقة إطلاق بيدري شركة توصيل "ديليفري"؟
00:59

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025