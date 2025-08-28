راتب متواضع لموهبة ليفربول بانتظار العقد الاحترافي

يتقاضى راتبا شهريا لا يتجاوز 1200 جنيه إسترليني

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أبرزها موقع ذا ، أنّ لاعب الشاب ريو نغوموها، البالغ من العمر 16 عاما، يتقاضى راتبا شهريا لا يتجاوز 1200 جنيه إسترليني، أي نحو 300 جنيه في الأسبوع، بموجب عقد "طالب مدرسة" (Scholarship) يوقعه اللاعبون في هذه المرحلة العمرية.

وأوضحت التقارير أنّ هذا النوع من العقود يعدّ تقليديا للاعبين دون الـ17 عاما، حيث يُنظر إليه كمرحلة تمهيدية قبل توقيع الاحترافي، ومن المتوقع أن يحصل نغوموها على عقد جديد مع بلوغه سن السابعة عشرة، وهو ما قد يفتح له المجال لراتب أعلى بكثير يتناسب مع موهبته وقيمته السوقية.

اللاعب، الذي انتقل إلى ليفربول قادما من في صفقة وُصفت بأنها "انتصار كبير" لإدارة ، يُعد من أبرز المواهب الواعدة في النادي.

ورغم راتبه المتواضع مقارنة بنجوم الفريق الأوّل، فإنّ التقارير تؤكّد أنّ عقده الحالي يتضمّن بعض الحوافز والمكافآت التي قد ترفع من دخله.

ويرى مراقبون أنّ هذه الخطوة تعكس السياسة المعتادة للأندية في التعامل مع اللاعبين الناشئين، حيث يتمّ التركيز على تطويرهم تدريجيا قبل إدخالهم في عالم الاحتراف الكامل.







