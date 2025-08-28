فيديو - أرضية كارثية تستضيف مباراة فاليكانو وبرشلونة

تنطلق نهاية الاسبوع مباريات الجولة الثالثة من الدوري الاسباني
، حيث يحل برشلونة
المتصدر بست نقاط ضيفاً ليل الأحد على رايو فاليكانو، على ملعبه كامبو
دي فابيكاس.
وفاز رايو فاليكانو في الجولة الاولى على جيرونا (3-1) ثم خسر في الثانية أمام أتليتك بلباو
(0-1)، فيما حقق برشلونة فوزين متتاليين على ريال مايوركا
(3-0) وليفانتي (3-2).
وتندرت وسائل التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات لأرضية الملعب الذي يستضيف المباراة، حيث بدا العشب سيئاً للغاية وغير مستوٍ، وتساءل الجمهور عما إذا كانت هذه بالفعل مباراة في دوري
الدرجة الاولى الاسباني
، إحدى اقوى المسابقات على الكوكب.