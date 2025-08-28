الأخبار
فيديو - أرضية كارثية تستضيف مباراة فاليكانو وبرشلونة
كرة القدم

2025-08-28 | 04:38
فيديو - أرضية كارثية تستضيف مباراة فاليكانو وبرشلونة

تنطلق نهاية الاسبوع مباريات الجولة الثالثة من الدوري الاسباني

تنطلق نهاية الاسبوع مباريات الجولة الثالثة من الدوري الاسباني، حيث يحل برشلونة المتصدر بست نقاط ضيفاً ليل الأحد على رايو فاليكانو، على ملعبه كامبو دي فابيكاس.
وفاز رايو فاليكانو في الجولة الاولى على جيرونا (3-1) ثم خسر في الثانية أمام أتليتك بلباو (0-1)، فيما حقق برشلونة فوزين متتاليين على ريال مايوركا (3-0) وليفانتي (3-2). 
وتندرت وسائل التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات لأرضية الملعب الذي يستضيف المباراة، حيث بدا العشب سيئاً للغاية وغير مستوٍ، وتساءل الجمهور عما إذا كانت هذه بالفعل مباراة في دوري الدرجة الاولى الاسباني، إحدى اقوى المسابقات على الكوكب.


فيديو - مهارات اللاعب الشاب خطفت الأضواء في مباراة فالنسيا
2025-08-19

فيديو - مهارات اللاعب الشاب خطفت الأضواء في مباراة فالنسيا

فيديو - تعرّض الحكم الدولي علي رضا لهجوم همجي بعد مباراة ودية
2025-08-17

فيديو - تعرّض الحكم الدولي علي رضا لهجوم همجي بعد مباراة ودية

فيديو - كونتي يقتحم الملعب ويشعل أزمة في مباراة ودّيّة
2025-08-16

فيديو - كونتي يقتحم الملعب ويشعل أزمة في مباراة ودّيّة

فيديو - إصابة خطيرة تؤدي لتأجيل مباراة مانشستر يونايتد
2025-08-14

فيديو - إصابة خطيرة تؤدي لتأجيل مباراة مانشستر يونايتد

رياضة

كرة القدم

الدوري الاسباني

برشلونة

رايو فاليكانو

