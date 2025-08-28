فيديو - أرضية كارثية تستضيف مباراة فاليكانو وبرشلونة

ملعب فاييكاس قبل أربعة أيام من مباراة رايو - برشلونة 😨pic.twitter.com/EpouxU3z5g — FCB World (@forcabarca_ar) August 27, 2025

تنطلق نهاية الاسبوع مباريات الجولة الثالثة من ، حيث يحل المتصدر بست نقاط ضيفاً ليل الأحد على رايو فاليكانو، على ملعبه دي فابيكاس.وفاز رايو فاليكانو في الجولة الاولى على جيرونا (3-1) ثم خسر في الثانية أمام أتليتك (0-1)، فيما حقق برشلونة فوزين متتاليين على (3-0) وليفانتي (3-2).وتندرت وسائل التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات لأرضية الملعب الذي يستضيف المباراة، حيث بدا العشب سيئاً للغاية وغير مستوٍ، وتساءل الجمهور عما إذا كانت هذه بالفعل مباراة في الدرجة الاولى ، إحدى اقوى المسابقات على الكوكب.