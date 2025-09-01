جيمس ميلنر يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ بعمر 39 عاما

كتب ميلنر فصلا جديدا في مسيرته الكروية المذهلة، بعدما سجّل هدفا لافتا مع في الفوز (2-1) على ، النادي الذي سبق أن دافع عن ألوانه، وذلك ضمن منافسات .

ميلنر، الذي ظهر لأوّل مرة كمحترف في عام 2002 بقميص ليدز ، أثبت بعد مرور 23 عاما أنّه لا يزال قادرا على المنافسة في أعلى المستويات، ليؤكّد مكانته كأحد أكثر اللاعبين ثباتا واستمرارية في تاريخ .

وجاء الهدف في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، واحتفل ميلنر بطريقة خاصة مستوحاة من زميله السابق في ، قبل أن يحسم زميله براجان غوردا اللقاء بهدف قاتل في الدقيقة 89، مانحا فريقه فوزا ثمينا (2-1) على سيتي.

وبهذا الهدف، أصبح ميلنر أكبر لاعب عمراً يسجل من ركلة جزاء في تاريخ البريميرليغ في سنّ 39 عاما و239 يوماً.

كما بات ثاني أكبر هداف في تاريخ المسابقة بعد الأسطورة تيدي شيرينغهام، وقد حمل الإنجاز رمزية خاصة لكونه تحقق أمام مانشستر سيتي، أحد أبرز محطاته السابقة، ليجسد مسيرة استثنائية تُدرّس في عالم الاحتراف.







