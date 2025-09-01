الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

جيمس ميلنر يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ بعمر 39 عاما

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جيمس ميلنر يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ بعمر 39 عاما
A-
A+

كرة القدم

2025-09-01 | 01:08
جيمس ميلنر يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ بعمر 39 عاما

كتب جيمس ميلنر فصلا جديدا في مسيرته الكروية المذهلة

كتب جيمس ميلنر فصلا جديدا في مسيرته الكروية المذهلة، بعدما سجّل هدفا لافتا مع برايتون في الفوز (2-1) على مانشستر سيتي، النادي الذي سبق أن دافع عن ألوانه، وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز
ميلنر، الذي ظهر لأوّل مرة كمحترف في عام 2002 بقميص ليدز يونايتد، أثبت بعد مرور 23 عاما أنّه لا يزال قادرا على المنافسة في أعلى المستويات، ليؤكّد مكانته كأحد أكثر اللاعبين ثباتا واستمرارية في تاريخ الكرة الإنجليزية.
وجاء الهدف في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، واحتفل ميلنر بطريقة خاصة مستوحاة من زميله السابق في ليفربول دييغو جوتا، قبل أن يحسم زميله براجان غوردا اللقاء بهدف قاتل في الدقيقة 89، مانحا فريقه فوزا ثمينا (2-1) على مانشستر سيتي.
وبهذا الهدف، أصبح ميلنر أكبر لاعب عمراً يسجل من ركلة جزاء في تاريخ البريميرليغ في سنّ 39 عاما و239 يوماً.
كما بات ثاني أكبر هداف في تاريخ المسابقة بعد الأسطورة تيدي شيرينغهام، وقد حمل الإنجاز رمزية خاصة لكونه تحقق أمام مانشستر سيتي، أحد أبرز محطاته السابقة، ليجسد مسيرة استثنائية تُدرّس في عالم الاحتراف.



مقالات ذات صلة

ألكاراز يواصل كتابة التاريخ في ويمبلدون
2025-07-07

ألكاراز يواصل كتابة التاريخ في ويمبلدون

وفاة نجم الزمالك المصري والنصر السعودي عن 39 عاماً
2025-08-20

وفاة نجم الزمالك المصري والنصر السعودي عن 39 عاماً

شرطة الهجرة الأميركية تقبض على المؤثّر ''خابي لام'' .. والسبب!
2025-06-08

شرطة الهجرة الأميركية تقبض على المؤثّر ''خابي لام'' .. والسبب!

يا كاتب التاريخ .. ميسي بمواجهة بورتو بعد 22 عاماً
2025-06-19

يا كاتب التاريخ .. ميسي بمواجهة بورتو بعد 22 عاماً

جيمس ميلنر يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ بعمر 39 عاما

رياضة

كرة القدم

جيمس ميلنر

برايتون

مانشستر سيتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
صورة الخطيبين الاولى تحصد 5.6 مليون إعجاب
ليفربول يحقق رقما تاريخيا جديدا في البريميرليغ

اقرأ ايضا في كرة القدم

صورة الخطيبين الاولى تحصد 5.6 مليون إعجاب
01:09

صورة الخطيبين الاولى تحصد 5.6 مليون إعجاب

ظهرت جورجينا في الصورة وهي تحتضن رونالدو

01:09

صورة الخطيبين الاولى تحصد 5.6 مليون إعجاب

ظهرت جورجينا في الصورة وهي تحتضن رونالدو

ليفربول يحقق رقما تاريخيا جديدا في البريميرليغ
01:06

ليفربول يحقق رقما تاريخيا جديدا في البريميرليغ

سجّل ليفربول رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز

01:06

ليفربول يحقق رقما تاريخيا جديدا في البريميرليغ

سجّل ليفربول رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز

فيديو - مقصيّة رائعة تهز الشباك ولا تمنع هزيمة
2025-08-31

فيديو - مقصيّة رائعة تهز الشباك ولا تمنع هزيمة

يحتل سانت لويس المركز الرابع عشر قبل الأخير

2025-08-31

فيديو - مقصيّة رائعة تهز الشباك ولا تمنع هزيمة

يحتل سانت لويس المركز الرابع عشر قبل الأخير

اخترنا لك
صورة الخطيبين الاولى تحصد 5.6 مليون إعجاب
01:09
ليفربول يحقق رقما تاريخيا جديدا في البريميرليغ
01:06
فيديو - مقصيّة رائعة تهز الشباك ولا تمنع هزيمة
2025-08-31
فيديو - ألفارو كاريراس ينقذ ريال مدريد
2025-08-31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025