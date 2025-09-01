الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

صورة الخطيبين الاولى تحصد 5.6 مليون إعجاب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
صورة الخطيبين الاولى تحصد 5.6 مليون إعجاب
A-
A+

كرة القدم

2025-09-01 | 01:09
صورة الخطيبين الاولى تحصد 5.6 مليون إعجاب

ظهرت جورجينا في الصورة وهي تحتضن رونالدو

نشرت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، البالغة من العمر 30 عاماً، أول صورة لها مع خطيبها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منذ إعلان الخطوبة في 11 آب - أغسطس الفائت.
وظهرت جورجينا في الصورة وهي تحتضن رونالدو، في رحلة بالطائرة، وخاتم الخطوبة الماسي الذي تقدّر قيمته بنحو 5 ملايين دولار في اصبعها، وأرفقتها بصور أخرى بينها واحدة للنجم البرتغالي ممدداً.
ويتميز الخاتم بتصميم فريد، كونه يضم ماسة بيضاوية كبيرة تتوسط حجرين مثلثيّ الشكل، وقد حصدت صورة الثنائي أكثر من 5.6 مليون إعجاب و31.6 ألف تعليق و44.2 إعادة نشر.





مقالات ذات صلة

فيديو يفضـ ـح اعجاب هاندا ارتشيل بـ باريش أردوتش ونظراتها له حديث الجمهور
2025-06-26

فيديو يفضـ ـح اعجاب هاندا ارتشيل بـ باريش أردوتش ونظراتها له حديث الجمهور

الرئيس دونالد ترامب يتحول لـ "سوبر مان".. صورة تحصد تفاعلا واسعا
2025-07-12

الرئيس دونالد ترامب يتحول لـ "سوبر مان".. صورة تحصد تفاعلا واسعا

وائل كفوري ينشر صورته الاولى مع ابنته "كلوفي" من زوجته شانا عبود
2025-08-21

وائل كفوري ينشر صورته الاولى مع ابنته "كلوفي" من زوجته شانا عبود

الصور الأولى لـ حفيد الرئيس دونالد ترامب اللبناني ألكسندر بولس
2025-07-04

الصور الأولى لـ حفيد الرئيس دونالد ترامب اللبناني ألكسندر بولس

صورة الخطيبين الاولى تحصد 5.6 مليون إعجاب

رياضة

كرة القدم

جورجينا رودريغيز

كريستيانو رونالدو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - لويس سواريز يثير الجدل بلقطة "غير أخلاقيّة"
جيمس ميلنر يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ بعمر 39 عاما

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - لويس سواريز يثير الجدل بلقطة "غير أخلاقيّة"
05:24

فيديو - لويس سواريز يثير الجدل بلقطة "غير أخلاقيّة"

حادثة مثيرة للجدل كان بطلها النجم الأوروغوياني لويس سواريز

05:24

فيديو - لويس سواريز يثير الجدل بلقطة "غير أخلاقيّة"

حادثة مثيرة للجدل كان بطلها النجم الأوروغوياني لويس سواريز

جيمس ميلنر يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ بعمر 39 عاما
01:08

جيمس ميلنر يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ بعمر 39 عاما

كتب جيمس ميلنر فصلا جديدا في مسيرته الكروية المذهلة

01:08

جيمس ميلنر يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ بعمر 39 عاما

كتب جيمس ميلنر فصلا جديدا في مسيرته الكروية المذهلة

ليفربول يحقق رقما تاريخيا جديدا في البريميرليغ
01:06

ليفربول يحقق رقما تاريخيا جديدا في البريميرليغ

سجّل ليفربول رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز

01:06

ليفربول يحقق رقما تاريخيا جديدا في البريميرليغ

سجّل ليفربول رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز

اخترنا لك
فيديو - لويس سواريز يثير الجدل بلقطة "غير أخلاقيّة"
05:24
جيمس ميلنر يواصل كتابة التاريخ في البريميرليغ بعمر 39 عاما
01:08
ليفربول يحقق رقما تاريخيا جديدا في البريميرليغ
01:06
فيديو - مقصيّة رائعة تهز الشباك ولا تمنع هزيمة
2025-08-31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025