صورة الخطيبين الاولى تحصد 5.6 مليون إعجاب

نشرت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز
، البالغة من العمر 30 عاماً، أول صورة لها مع خطيبها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
، منذ إعلان الخطوبة في 11 آب - أغسطس
الفائت.
وظهرت جورجينا
في الصورة وهي تحتضن رونالدو
، في رحلة بالطائرة، وخاتم الخطوبة الماسي الذي تقدّر قيمته بنحو 5 ملايين دولار
في اصبعها، وأرفقتها بصور أخرى بينها واحدة للنجم البرتغالي
ممدداً.
ويتميز الخاتم بتصميم فريد، كونه يضم ماسة بيضاوية كبيرة تتوسط حجرين مثلثيّ الشكل، وقد حصدت صورة الثنائي
أكثر من 5.6 مليون إعجاب و31.6 ألف تعليق و44.2 إعادة نشر.