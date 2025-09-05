الأخبار
فيديو - ناد كولومبي يطرد لاعبه لاعتدائه على حكمة

كرة القدم

2025-09-05 | 01:14
فيديو - ناد كولومبي يطرد لاعبه لاعتدائه على حكمة

أعلن ريال أليانزا انهاء العلاقة مع لاعبه خافيير بوليفار

أعلن ريال أليانزا انهاء العلاقة مع لاعبه خافيير بوليفار، إثر قيامه بصفع الحكمة فانيسا سيبايوس خلال مباراة جمعت الفريق مع ديبورتيفو كويكي في الدوري الكولومبي لكرة القدم.
فأثناء إدارتها المباراة، أشهرت الحكمة سيبايوس بطاقة حمراء في وجه بوليفار، الجالس على مقاعد البدلاء، فلم يتقبل الأمر، وسار نحوها بشكل عدواني، ثم استدار مغادرا، موجهاً لها صفعة بيده اليمنى على وجهها، فسعت الى ركله، قبل تدخل اللاعبين الآخرين لفصلهما.
لاحقاً، قدم بوليفار اعتذارا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه نفى أن يكون قد صفع الحكمة عمداً، زاعماً أنه كان يحاول سحب الصافرة من فمها، وكتب على إنستغرام "أعترف أن سلوكي كان غير محترم وغير لائق، ولا يليق بالرياضي أو الإنسان، عندما حاولت بتهور أخذ الصافرة من فم الحكمة، تصرفت بشكل خاطئ، وبعثت برسالة سلبية ما كان ينبغي أن تحدث أبداً".
وأضاف "أريد أن أوضح تماما أنه لم يكن هناك أي اعتداء جسدي على الحكمة في أي وقت. ومع ذلك، أتفهم أن إشارتي كانت مسيئة وتتناقض مع قيم كرة القدم والاحترام، ولذلك، أعتذر لها ولعائلتها والنساء وكل من تأثر بما حدث".
وختم بوليفار "أرفض بشدة أي شكل من أشكال العنف، وخاصة ضد المرأة، فالنساء يستحقن كل الاحترام والتقدير والإعجاب، والتزامي هو أن أعمل على نموي الشخصي والرياضي حتى لا أكرر أبدا فعلا ينتهك كرامة أي شخص".
وعلى الرغم من ذلك، أصدر النادي الكولومبي بيانا جاء فيه "يدين ريال أليانزا بشدة الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم السبت، والتي تعرض فيها طاقم التحكيم لاعتداء من أحد لاعبي النادي، وهو تصرف غير المقبول إطلاقا، ولا يعكس القيم التي تميزنا كمؤسسة رياضية".
وأضاف "اتخذ النادي قرارا نهائيا بالانفصال الفوري عن اللاعب، تأكيدا على التزامنا بالاحترام والانضباط واللعب النظيف، فلا مكان للعنف بأي شكل من الأشكال، سواء في الرياضة أو في المجتمع، وندين الاعتداء الذي تعرض له الحكام، ونرفع أصواتنا ضد العنف الموجه للمرأة، وأي مظهر ينتهك كرامة الإنسان".


