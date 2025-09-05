فيديو - ناد كولومبي يطرد لاعبه لاعتدائه على حكمة

⚽¡Inaceptable!



Un hecho de intolerancia se vivió en el estadio Chelo Castro de Aracataca durante el duelo entre Real Alianza Cataquera y Deportivo Quique, válido por la Primera C.



El jugador Javier Bolívar agredió la arbitra samaria Vanessa Ceballos. pic.twitter.com/kJe6iSeYUJ — La Cancha (@lacanchasamaria) September 1, 2025 🇨🇴 Jueza agredida 🚨

Vanesa Ceballos es una árbitra colombiana ⚽ que dirigía un partido de primera C y fue agredida por un jugador al que acababa de expulsar 🤬.pic.twitter.com/NuDFcttgX5 — NotiCancha (@porqueTcol) September 3, 2025

أعلن أليانزا انهاء العلاقة مع لاعبه خافيير بوليفار، إثر قيامه بصفع فانيسا سيبايوس خلال مباراة جمعت الفريق مع ديبورتيفو كويكي في الدوري الكولومبي .فأثناء إدارتها المباراة، أشهرت الحكمة سيبايوس بطاقة حمراء في وجه بوليفار، الجالس على مقاعد البدلاء، فلم يتقبل الأمر، وسار نحوها بشكل عدواني، ثم استدار مغادرا، موجهاً لها صفعة بيده اليمنى على وجهها، فسعت الى ركله، قبل تدخل اللاعبين الآخرين لفصلهما.لاحقاً، قدم بوليفار اعتذارا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه نفى أن يكون قد صفع الحكمة عمداً، زاعماً أنه كان يحاول سحب الصافرة من فمها، وكتب على "أعترف أن سلوكي كان غير محترم وغير لائق، ولا يليق بالرياضي أو الإنسان، عندما حاولت بتهور أخذ الصافرة من فم الحكمة، تصرفت بشكل خاطئ، وبعثت برسالة سلبية ما كان ينبغي أن تحدث أبداً".وأضاف "أريد أن أوضح تماما أنه لم يكن هناك أي اعتداء جسدي على الحكمة في أي وقت. ومع ذلك، أتفهم أن إشارتي كانت مسيئة وتتناقض مع قيم والاحترام، ولذلك، أعتذر لها ولعائلتها والنساء وكل من تأثر بما حدث".وختم بوليفار "أرفض بشدة أي شكل من أشكال العنف، وخاصة ضد ، فالنساء يستحقن كل الاحترام والتقدير والإعجاب، والتزامي هو أن أعمل على نموي الشخصي والرياضي حتى لا أكرر أبدا فعلا ينتهك كرامة أي شخص".وعلى الرغم من ذلك، أصدر النادي الكولومبي بيانا جاء فيه "يدين ريال أليانزا بشدة الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم السبت، والتي تعرض فيها طاقم التحكيم لاعتداء من أحد لاعبي النادي، وهو تصرف غير المقبول إطلاقا، ولا يعكس القيم التي تميزنا كمؤسسة رياضية".وأضاف "اتخذ النادي قرارا نهائيا بالانفصال الفوري عن اللاعب، تأكيدا على التزامنا بالاحترام والانضباط واللعب النظيف، فلا مكان للعنف بأي شكل من الأشكال، سواء في الرياضة أو في المجتمع، وندين الاعتداء الذي تعرض له ، ونرفع أصواتنا ضد العنف الموجه للمرأة، وأي ينتهك كرامة الإنسان".