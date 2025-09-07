الأخبار
لاعب توتنهام يصدم متابعيه بصورة من جراحة الركبة

لاعب توتنهام يصدم متابعيه بصورة من جراحة الركبة
كرة القدم

2025-09-07 | 04:33
لاعب توتنهام يصدم متابعيه بصورة من جراحة الركبة

أثار لاعب وسط توتنهام موجة استياء على مواقع التواصل

أثار لاعب وسط توتنهام، ديان كولوسيفسكي، موجة استياء على مواقع التواصل بعد نشره صورة "قاسية" من غرفة العمليات خلال جراحة ركبته، مع تحذيرٍ محدود لمحتوى حساس.
وكان الدولي السويدي قد خضع لعملية في أيار – مايو، الماضي، ما حرمه من المشاركة في تتويج سبيرز بلقب الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد، ويواصل منذ ذلك الحين برنامجه التأهيلي.
ورغم تحفّظه سابقاً على تفاصيل حالته، قدّم كولوسيفسكي تحديثاً  كشف فيه عن توقّعاته للعودة، ونشر عبر إنستغرام لقطة تُظهر الأطباء حول ركبته المفتوحة أثناء الجراحة، وكتب تعليقاً مقتضباً "تحذير لمحتوى حساس. شكراً لله أنه حصل كي أرى الأمور بوضوح"
وتفاعلت شقيقة اللاعب مع المنشور بعبارة "الحقيقة"، فيما انتقد عددٌ من المتابعين غياب تحذيرٍ كافٍ، وروى بعضهم أنّهم صادفوا الصورة خلال الإفطار.
وبدا اللاعب متفائلاً خلال فترة التعافي، إذ نشر سابقاً مقطعاً له على دراجة هوائية ثابتة مؤكداً أنه "سيعود قريباً"، وكشف أنّ وضعه ممتاز، وإذا سارت الأمور كما خُطّط لها، فستكون العودة خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
يذكر أنّ كولوسيفسكي (25 عاماً) قدّم موسماً لافتاً مع توتنهام العام الماضي، مسجلاً 10 أهداف وصانعاً 11 تمريرة حاسمة في 50 مباراة.


