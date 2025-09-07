الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

قصّة تدخل الخبراء في صفقة ليفربول وألكسندر إيزاك

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قصّة تدخل الخبراء في صفقة ليفربول وألكسندر إيزاك
A-
A+

كرة القدم

2025-09-07 | 05:23
قصّة تدخل الخبراء في صفقة ليفربول وألكسندر إيزاك

انتظر ليفربول حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية

انتظر ليفربول حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، ليحسم صفقة السويدي ألكسندر إيزاك، البالغ من العمر 25 عاماً، من نيوكاسل، مقابل 130 مليون جنيه استرليني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم البريطانية.
وشهدت المفاوضات توتراً كبيراً، وتمرداً من اللاعب على ناديه، كما اصطدم ليفربول بسجل إصابات مقلق لإيزاك خلال فترة لعبه مع نيوكاسل، حيث غاب عن 39 مباراة من أصل 114 بسبب مشكلات متكررة في الفخذ، كما ابتعد عن نحو 200 يوم تدريبي تحت قيادة المدرب إيدي هاو.
وأرادت إدارة ليفربول ضمانات علمية قبل استثمار مبلغ قياسي، فاستعانت وفق صحيفة ميرور بخبراء علميين متخصصين لتقييم الحالة البدنية لإيزاك، حيث بدد خبراء اللياقة المخاوف وأكدوا أن حالته البدنية مطمئنة للانتقال، وأكدوا أنهم قادرون على تحسين ملفه الصحي في المستقبل.
وبعد إتمام الصفقة، وضع ليفربول برنامجاً تدريبياً خاصاً لإيزاك، والهدف هو بناء جاهزية كاملة بعد صيف قضاه اللاعب في تدريبات فردي.



مقالات ذات صلة

ألكسندر إيزاك في صورة من الطفولة بقميص ليفربول
2025-08-02

ألكسندر إيزاك في صورة من الطفولة بقميص ليفربول

ليفربول ينفق بسخاء في سوق الانتقالات والأنظار نحو صفقة قياسية
2025-07-25

ليفربول ينفق بسخاء في سوق الانتقالات والأنظار نحو صفقة قياسية

الجيش الإسرائيلي: قضينا على 9 علماء وخبراء نوويين إيرانيين في المشروع النووي
2025-06-14

الجيش الإسرائيلي: قضينا على 9 علماء وخبراء نوويين إيرانيين في المشروع النووي

حماس: وافقنا على صفقة جزئية وأبدينا استعداداً لصفقة شاملة لكن نتنياهو يرفض كل الحلول
2025-08-24

حماس: وافقنا على صفقة جزئية وأبدينا استعداداً لصفقة شاملة لكن نتنياهو يرفض كل الحلول

قصّة تدخل الخبراء في صفقة ليفربول وألكسندر إيزاك

رياضة

كرة القدم

ليفربول

ألكسندر إيزاك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لاعب توتنهام يصدم متابعيه بصورة من جراحة الركبة

اقرأ ايضا في كرة القدم

لاعب توتنهام يصدم متابعيه بصورة من جراحة الركبة
04:33

لاعب توتنهام يصدم متابعيه بصورة من جراحة الركبة

أثار لاعب وسط توتنهام موجة استياء على مواقع التواصل

04:33

لاعب توتنهام يصدم متابعيه بصورة من جراحة الركبة

أثار لاعب وسط توتنهام موجة استياء على مواقع التواصل

الفورمولا وان تُمدِّد بقاء جائزة موناكو الكبرى حتى 2035
2025-09-06

الفورمولا وان تُمدِّد بقاء جائزة موناكو الكبرى حتى 2035

سوف يواصل السباق الأيقوني حضوره بوصفه "جوهرة" البطولة

2025-09-06

الفورمولا وان تُمدِّد بقاء جائزة موناكو الكبرى حتى 2035

سوف يواصل السباق الأيقوني حضوره بوصفه "جوهرة" البطولة

اخترنا لك
لاعب توتنهام يصدم متابعيه بصورة من جراحة الركبة
04:33
سيدات برشلونة في أزمة: الفريق يبدأ الموسم بـ17 لاعبة فقط
04:32
الفورمولا وان تُمدِّد بقاء جائزة موناكو الكبرى حتى 2035
2025-09-06
لويس إنريكي يتعرّض لحادث دراجة: كسرٌ وعمليّة جراحية
2025-09-06

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025