قصّة تدخل الخبراء في صفقة ليفربول وألكسندر إيزاك

انتظر حتى الساعات من سوق الانتقالات الصيفية، ليحسم صفقة ألكسندر إيزاك، البالغ من العمر 25 عاماً، من ، مقابل 130 مليون جنيه استرليني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ .

وشهدت المفاوضات توتراً كبيراً، وتمرداً من اللاعب على ناديه، كما اصطدم ليفربول بسجل إصابات مقلق لإيزاك خلال فترة لعبه مع نيوكاسل، حيث غاب عن 39 مباراة من أصل 114 بسبب مشكلات متكررة في الفخذ، كما ابتعد عن نحو 200 يوم تدريبي تحت قيادة المدرب إيدي هاو.

وأرادت إدارة ليفربول ضمانات علمية قبل استثمار مبلغ قياسي، فاستعانت وفق صحيفة ميرور بخبراء علميين متخصصين لتقييم الحالة البدنية لإيزاك، حيث بدد خبراء اللياقة المخاوف وأكدوا أن حالته البدنية مطمئنة للانتقال، وأكدوا أنهم قادرون على تحسين ملفه الصحي في .

وبعد إتمام الصفقة، وضع ليفربول برنامجاً تدريبياً خاصاً لإيزاك، والهدف هو بناء جاهزية كاملة بعد صيف قضاه اللاعب في تدريبات فردي.








