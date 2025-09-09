الأخبار
ريال مدريد يشتكي: فوضى داخل الاتحاد الاسباني لكرة القدم

كرة القدم

2025-09-09 | 01:26
كثر الحديث عن شيء من الفوضى داخل الاتحاد الاسباني لكرة القدم، وتحدثت وسائل اعلام مدريدية، في طليعتها الماركا عن ذلك.
كتبت ماركا "هذه المرة كان الكاستيا (فريق ريال مدريد الثاني) هو المتضرر مجددا، فبعد ساعات قليلة فقط من قرار القاضي الوحيد للمسابقات غير الاحترافية، وبشكل أحادي مثير للجدل، بتحديد موعد المباراة المؤجلة بين الكاستيا وراسينغ فيرول (الجولة الثانية) يوم الأربعاء 17 الجاري، ظهر مأزق جديد يتعلق باللقاء التالي لفريق (المدرب) أربيلوا".
وأضافت "فقد أُعلن عن مواعيد الجولة الرابعة، ليتبيّن أن الكاستيا سيخوض مباراته أمام أوساسونا بروميساس يوم الجمعة 19 الجاري، أي بعد أقل من 48 ساعة فقط من مباراته الأولى".
وختمت "في أروقة ريال مدريد، لم يخفوا غضبهم من هذا الجدول المزدوج الذي وصفوه بـ(الجنون)، وبدأوا التحرك بشكل عاجل لمحاولة تصحيح وضع يعتبرونه مستحيلاً أن يبقى على حاله".



