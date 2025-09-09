رئيس بايرن ميونيخ يسخر من برشلونة

أولي هونيس معروف بصراحته وبتجنّبه إخفاء آرائه حول كل ما يحدث في عالم كرة القدم
، خصوصا عندما يتعلّق الأمر بفريقه بايرن ميونيخ
، حيث يشغل منصب الرئيس الفخري للنادي.
وخلال حديثه في برنامج تلفزيوني
، تحدث الألماني بلا أي مجاملة عن سياسة النادي البافاري الحذرة في سوق الانتقالات، ولم يفوّت الفرصة لانتقاد برشلونة
واتخاذه مثالا.
قال هونيس ساخرا "بالطبع كنا نود التعاقد مع فيرتز، لكننا نعرف جيدا ما يوجد في خزائننا، هذا مهم بقدر النجاح الرياضي، اذ يكفي أن ننظر إلى برشلونة كمثال، حيث إذا كنت
تشتري وتشتري وتشتري فقط، فجأة تجد نفسك بملايين الديون".
ثم واصل كلامه مبتعدا عن برشلونة، متحدثا بصراحة عن صفقة فولتماده وانتقاله إلى نيوكاسل "كنا مستعدين لدفع 55 مليونا من أجله، لكن شتوتغارت طلب 75 مليونا، وفجأة ظهر نيوكاسل بعرض قيمته 90 مليونا، وهذا أشبه بلعبة المونوبولي، وكل ذلك لم يكن ليحدث لولا الأموال الآتية من السعودية
".
ورغم انتقاداته لسوق الانتقالات والوضع الاقتصادي الحالي في كرة القدم، أقرّ هونيس بأن بايرن
يمتلك فريقا قويا وأنه راضٍ عنه، وسواء اتفق معه البعض أو اختلف، يبقى المؤكد أن أولي هونيس لا يعرف الصمت أبداً.