هل يلعب الجزائري الشاب الى جانب نيمار في سانتوس؟

يستعد الدولي الجزائري
بلال براهيمي لخوض مغامرة جديدة
ومثيرة في مسيرته الكروية، بعد أن فسخ عقده مع نادي نيس
الفرنسي.
لعب براهيممي الموسم الماضي، معاراً إلى سانت
تروند البلجيكي، حيث خاض 27 مباراة، وسجل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة، لكن النادي قرر التخلي عن خدماته.
وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية
، أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، يملك عرضاً من سانتوس
البرازيلي، ليكون أمام فرصة اللعب إلى جانب النجم البرازيلي نيمار
.
وربط نبيل جاليت، الصحفي الجزائري في ليكيب، بلال بالانتقال إلى الدوري البرازيلي الممتاز
، وهو من دون فريق حالياً بعد مغادرة نيس، وذكر أن اللاعب تلقى عرضا مهما من نادي سانتوس
من أجل ضمه، لتعزيز الخط الأمامي.
يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية أغلقت أبوابها يوم 3 أيلول - سبتمبر الحالي في البرازيل
، إلا أن صفقة انتقال براهيمي إلى سانتوس يمكن أن تتم، وذلك بسبب تواجد اللاعب الجزائري دون فريق وحرا من أية التزامات.
وإذا ما تمت الصفقة، فستكون التجربة نقلة نوعية في مسيرة "براهيمي"، وفرصة لاكتساب خبرة جديدة في أحد أكثر الدوريات حماسة وإثارة، وليكون ثاني لاعب جزائري في التاريخ ينشط في الدوري البرازيلي، بعد مواطنه، إسلام سليماني
، الذي لعب في نادي كوريتيبا خلال العام 2023.