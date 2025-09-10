هل يلعب الجزائري الشاب الى جانب نيمار في سانتوس؟

يستعد الدولي لخوض مغامرة ومثيرة

يستعد الدولي بلال براهيمي لخوض مغامرة ومثيرة في مسيرته الكروية، بعد أن فسخ عقده مع الفرنسي.

لعب براهيممي الموسم الماضي، معاراً إلى تروند البلجيكي، حيث خاض 27 مباراة، وسجل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة، لكن النادي قرر التخلي عن خدماته.

وذكرت صحيفة ليكيب ، أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، يملك عرضاً من البرازيلي، ليكون أمام فرصة اللعب إلى جانب .

وربط نبيل جاليت، الصحفي الجزائري في ليكيب، بلال بالانتقال إلى ، وهو من دون فريق حالياً بعد مغادرة نيس، وذكر أن اللاعب تلقى عرضا مهما من من أجل ضمه، لتعزيز الخط الأمامي.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية أغلقت أبوابها يوم 3 أيلول - سبتمبر الحالي في ، إلا أن صفقة انتقال براهيمي إلى سانتوس يمكن أن تتم، وذلك بسبب تواجد اللاعب الجزائري دون فريق وحرا من أية التزامات.

وإذا ما تمت الصفقة، فستكون التجربة نقلة نوعية في مسيرة "براهيمي"، وفرصة لاكتساب خبرة جديدة في أحد أكثر الدوريات حماسة وإثارة، وليكون ثاني لاعب جزائري في التاريخ ينشط في الدوري البرازيلي، بعد مواطنه، إسلام ، الذي لعب في نادي كوريتيبا خلال العام 2023.







