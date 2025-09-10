الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
هل يلعب الجزائري الشاب الى جانب نيمار في سانتوس؟

هل يلعب الجزائري الشاب الى جانب نيمار في سانتوس؟
كرة القدم

2025-09-10 | 01:14
هل يلعب الجزائري الشاب الى جانب نيمار في سانتوس؟

يستعد الدولي الجزائري لخوض مغامرة جديدة ومثيرة

يستعد الدولي الجزائري بلال براهيمي لخوض مغامرة جديدة ومثيرة في مسيرته الكروية، بعد أن فسخ عقده مع نادي نيس الفرنسي.
لعب براهيممي الموسم الماضي، معاراً إلى سانت تروند البلجيكي، حيث خاض 27 مباراة، وسجل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة، لكن النادي قرر التخلي عن خدماته.
وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، يملك عرضاً من سانتوس البرازيلي، ليكون أمام فرصة اللعب إلى جانب النجم البرازيلي نيمار.
وربط نبيل جاليت، الصحفي الجزائري في ليكيب، بلال بالانتقال إلى الدوري البرازيلي الممتاز، وهو من دون فريق حالياً بعد مغادرة نيس، وذكر أن اللاعب تلقى عرضا مهما من نادي سانتوس من أجل ضمه، لتعزيز الخط الأمامي.
يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية أغلقت أبوابها يوم 3 أيلول - سبتمبر الحالي في البرازيل، إلا أن صفقة انتقال براهيمي إلى سانتوس يمكن أن تتم، وذلك بسبب تواجد اللاعب الجزائري دون فريق وحرا من أية التزامات.
وإذا ما تمت الصفقة، فستكون التجربة نقلة نوعية في مسيرة "براهيمي"، وفرصة لاكتساب خبرة جديدة في أحد أكثر الدوريات حماسة وإثارة، وليكون ثاني لاعب جزائري في التاريخ ينشط في الدوري البرازيلي، بعد مواطنه، إسلام سليماني، الذي لعب في نادي كوريتيبا خلال العام 2023.



مقالات ذات صلة

هل يتوج شباب برشلونة بكأس الانتركونتيننتال تحت 20 عاما أمام فلامنغو؟
2025-08-23

هل يتوج شباب برشلونة بكأس الانتركونتيننتال تحت 20 عاما أمام فلامنغو؟

لعبة روبلوكس.. هل تستهوي أطفالكم؟ فاحذروها
2025-08-24

لعبة روبلوكس.. هل تستهوي أطفالكم؟ فاحذروها

دفن الحكم الجزائري بعد مقتله في حادث مؤلم
2025-08-18

دفن الحكم الجزائري بعد مقتله في حادث مؤلم

كلام إعلامي "لبناني" في قصر الرئيس الجزائري
2025-07-30

كلام إعلامي "لبناني" في قصر الرئيس الجزائري

هل يلعب الجزائري الشاب الى جانب نيمار في سانتوس؟

نادٍ يتعاقد مع مشجعه البالغ 54 عاماً لحراسة مرماه

نجل رونالدينيو إلى التشامبيونشيب
01:08

نجل رونالدينيو إلى التشامبيونشيب

في خطوة جديدة للبحث عن انطلاقة حقيقية في مسيرته

01:08

نجل رونالدينيو إلى التشامبيونشيب

في خطوة جديدة للبحث عن انطلاقة حقيقية في مسيرته

غيغز على القائمة السوداء لـ"قاعة مشاهير" البريميرليغ!
01:05

غيغز على القائمة السوداء لـ"قاعة مشاهير" البريميرليغ!

استُبعد ريان غيغز مرة أخرى من القائمة القصيرة

01:05

غيغز على القائمة السوداء لـ"قاعة مشاهير" البريميرليغ!

استُبعد ريان غيغز مرة أخرى من القائمة القصيرة

نادٍ يتعاقد مع مشجعه البالغ 54 عاماً لحراسة مرماه
01:12
نجل رونالدينيو إلى التشامبيونشيب
01:08
غيغز على القائمة السوداء لـ"قاعة مشاهير" البريميرليغ!
01:05
فيديو – تشافي يلاعب نادال بعيداً من كرة القدم
01:04

