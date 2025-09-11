رافينها يدفع ثمن التوقّف الدولي: جدل حول "ازدواجية المعايير"

ما جرى يكرّس "ازدواجية معايير" لدى المدرب الايطالي

أثار قرار الجهاز الفني للبرازيل بإشراك رافينها خلال التوقّف الدولي، رغم حسم التأهّل، انتقاداتٍ تعتبر أن ما جرى يكرّس "ازدواجية معايير" لدى المدرب الايطالي في تعامله مع لاعبي كل من وريال .

فبينما بقي ورودريغو وميليتاو في مدريد لعدم استدعائهم، طُلِب من جناح برشلونة خوض مباراتين لا تحملان ثقلا تنافسيا، أبرزها لقاء على ارتفاع يقارب 4100 متر، وفي أجواء قاسية (نحو 6 درجات)، حيث شارك في النصف ساعة .

وخلال النافذة الدولية جمع رافينها 108 دقائق بين الفوز على تشيلي والخسارة أمام بوليفيا، لكن الكلفة الأكبر، وفق المنتقدين، كانت السفر عبر وتبدّل التوقيت وتباين الظروف المناخية والارتفاع.

ويذهب هذا الرأي إلى أن النتيجة كانت عودة اللاعب مُجهداً ومحبطاً، في وقتٍ كان يمكن تجنّب ذلك بتنسيقٍ أفضل وحمايةٍ أكبر لمصالح الأندية.

كما تُطرح مقارنةٌ لافتة: تمكّن المعنيّون من نيل فترة راحة، فيما افتقد برشلونة "النفوذ المكتبي" الكافي لدرء إرهاق أحد لاعبيه الأساسيين في محطةٍ دولية غير حاسمة.

خلاصة الموقف: القرار يفتح نقاشا حول أولوية اللاعبين وتوازن المصالح بين المنتخبات والأندية، وكيفية توحيد المعايير عند إدارة أعباء نجوم الصفّ الأوّل، فهل تقصّد كارلو مدرّب السابق هذا التصرّف؟.







