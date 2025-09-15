أسوأ انطلاقة لمانشستر يونايتد منذ موسم 1992-1993

تجمّد رصيد عند أربع نقاط من أربع جولات (فوز وتعادل وخسارتين) بعد سقوطه (0-3) امام .

ووفق أرقام الدوري الإنجليزي من أوبتا، تمثل هذه الحصيلة أسوأ بداية ليونايتد منذ 1992-1993، حين جمع أربع نقاط من أول أربع مباريات تحت قيادة السير .

وتعكس الانطلاقة المتعثرة اتجاهاً ممتداً منذ تعيين رويبن أموريم في تشرين الثاني - نوفمبر 2024، إذ يمتلك خلال تلك الفترة أسوأ سجل بين الأندية الـ17 التي واظبت على المشاركة في الدوري: 31 نقطة من 31 مباراة مع فارق أهداف بلغ –13، إضافة إلى ثمانية انتصارات فقط في البريميرليغ.

مدرّب اليونايتد أكّد بعد الهزيمة تمسّكه بخطة 3-4-3، مشيراً إلى أنّه لن يغيّر أسلوب اللعب، في ما يُعدّ إقراراً بأنّ أيّ تحوّل جذري يتطلّب تغيير المدرّب نفسه.

وبينما لا يزال الموسم في بدايته، يواجه النادي ضغطاً متزايداً لاستعادة توازنه سريعاً والعودة إلى مراكز التأهل ، في ظل فجوة واضحة في المستوى أمام منافسيه المباشرين هذا الموسم.





