إيرلينغ هالاند وأرقام مذهلة هذا الموسم

قدّم انطلاقة نارية هذا الموسم

قدّم (25 عاما) انطلاقة نارية هذا الموسم، جامعا 12 مساهمة تهديفية في خمس مباريات رسمية مع ومنتخب .

افتتح سجله مع السيتي بهدفين في الفوز (4-0) على وولفرهامبتون، مؤكّدا حضوره في أولى جولات الدوري الإنجليزي، ثم تعثّر فريقه بالخسارة (0-2) أمام ، قبل أن يعود للتسجيل بهدف التقدّم في الخسارة (1-2) أمام .

وخلال التوقف الدولي، انفجر هدّاف النرويج بخماسية تاريخية وصناعة هدفين أمام مولدوفا في انتصار كاسح (11-1) ضمن تصفيات .

ومع عودته الى ناديه، واصل تألقه بتسجيل ثنائية في ليقود السيتي للفوز (3-0) على ، مثبّتا جاهزيته لقيادة هجوم فريقه في الأسابيع المقبلة.

بهذه الأرقام يصل رصيد المهاجم النرويجي إلى 12 مساهمة تهديفية (10 أهداف وتمرّيرتين) في خمس مباريات، ما يعكس فعاليته العالية رغم تباين نتائج ناديه محليا.







