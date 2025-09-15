الأخبار
إيرلينغ هالاند وأرقام مذهلة هذا الموسم

إيرلينغ هالاند وأرقام مذهلة هذا الموسم
كرة القدم

2025-09-15 | 00:49
إيرلينغ هالاند وأرقام مذهلة هذا الموسم

قدّم إيرلينغ هالاند انطلاقة نارية هذا الموسم

قدّم إيرلينغ هالاند (25 عاما) انطلاقة نارية هذا الموسم، جامعا 12 مساهمة تهديفية في خمس مباريات رسمية مع مانشستر سيتي ومنتخب النرويج.
افتتح سجله مع السيتي بهدفين في الفوز (4-0) على وولفرهامبتون، مؤكّدا حضوره في أولى جولات الدوري الإنجليزي، ثم تعثّر فريقه بالخسارة (0-2) أمام توتنهام، قبل أن يعود للتسجيل بهدف التقدّم في الخسارة (1-2) أمام برايتون.
وخلال التوقف الدولي، انفجر هدّاف النرويج بخماسية تاريخية وصناعة هدفين أمام مولدوفا في انتصار كاسح (11-1) ضمن تصفيات كأس العالم.
ومع عودته الى ناديه، واصل هالاند تألقه بتسجيل ثنائية في ديربي مانشستر ليقود السيتي للفوز (3-0) على مانشستر يونايتد، مثبّتا جاهزيته لقيادة هجوم فريقه في الأسابيع المقبلة.
بهذه الأرقام يصل رصيد المهاجم النرويجي إلى 12 مساهمة تهديفية (10 أهداف وتمرّيرتين) في خمس مباريات، ما يعكس فعاليته العالية رغم تباين نتائج ناديه محليا.



