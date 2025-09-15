الأخبار
فيديو - شائعات متزايدة حول ترقب جورجينا ورونالدو لطفل جديد
كرة القدم

2025-09-15 | 00:56
فيديو - شائعات متزايدة حول ترقب جورجينا ورونالدو لطفل جديد

تتزايد الشائعات في إسبانيا حول حمل جورجينا

تتزايد الشائعات في إسبانيا حول حمل جورجينا رودريغيز بعد الإعلان عن قرب زواجها من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك عقب ظهورها بصور بدت فيها بطنها أكثر بروزاً من المعتاد. 
وأشار برنامج تلفزيوني اسباني إلى أن الإعلان عن الزواج قد يكون مرتبطاً بالحمل واحترام القوانين الاجتماعية في السعودية، حيث تعيش العائلة ويلعب رونالدو مع النصر. 
ورغم عدم وجود قانون يحظر الأمر صراحة، فإن الأعراف المستندة إلى الشريعة الإسلامية تجرّم العلاقات خارج إطار الزواج.



