فيديو - شائعات متزايدة حول ترقب جورجينا ورونالدو لطفل جديد

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo (40), üç çocuğunun annesi Georgina Rodriguez’e evlenme teklif etti! Georgina’nın paylaştığı yüzük karesi milyonlarca beğeni topladı. Teklifin ardından Venedik Film… #CristianoRonaldo #GeorginaRodriguez #VenedikFilmFestivali pic.twitter.com/uySEw8xQwL
— Medyatilkisi.com (@medyatilkisicom) September 3, 2025
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo (40), üç çocuğunun annesi Georgina Rodriguez’e evlenme teklif etti! Georgina’nın paylaştığı yüzük karesi milyonlarca beğeni topladı. Teklifin ardından Venedik Film… #CristianoRonaldo #GeorginaRodriguez #VenedikFilmFestivali pic.twitter.com/uySEw8xQwL
انضمام غييرمو أوتشوا الى آيل ليماسول القبرصي
ارتكب مدافع الرائد السعودي خطأًين فادحين
تجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند أربع نقاط من أربع جولات