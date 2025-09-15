أوتشوا ينضم الى تاسع الأندية في سبع دول

انضمام أوتشوا الى آيل ليماسول

مع الإعلان الرسمي عن انضمام أوتشوا، مواليد 13 يوليو 1985، 40 عاماً، المعروف ميمو أوتشوا، الى آيل ليماسول ، يكون حارس المرمى الدولي المكسيكي قد أكمل تمثيل سبعة أندية.

فبعد بدايته مع كلوب أميركا في ، انتقل أوتشوا الى سان المحلي معاراً، ومنه الى اجاكسيو الفرنسي في اول محطة احترافية خارج البلاد.

تنقل أوتشوا من أجاكسيو الى ملقة وغرانادا (اسبانيا) وستاندارد لياج (بلجيكا) وكلوب أميركا مجدداً وسالرينيتانا (إيطاليا) وآ في أس (البرتغال) ومنه الآن إلى آيل ليماسول القبرصي، ويكون حارس المرمى قد لعب لتسعة أندية في سبع دول مختلفة.

نال أول مباراة دولية له وهو في سن العشرين في لقاء ودي ضد ، وشارك مع المكسيك في خمس نسخ من منذ 2006 وحتى 2022، اشتهر عالمياً بفضل ثبات مستواه وتألقه في المباريات الكبرى عبر مختلف النسخ.

ورغم استبعاده من نسخة 2011 بسبب مزاعم خاطئة تتعلق بالمنشطات، أصبح أوتشوا اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ الكأس الذهبية برصيد ستة ألقاب، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر في تاريخ البطولة.









