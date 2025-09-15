الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

أوتشوا ينضم الى تاسع الأندية في سبع دول

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أوتشوا ينضم الى تاسع الأندية في سبع دول
A-
A+

كرة القدم

2025-09-15 | 00:53
أوتشوا ينضم الى تاسع الأندية في سبع دول

انضمام غييرمو أوتشوا الى آيل ليماسول القبرصي

مع الإعلان الرسمي عن انضمام غييرمو أوتشوا، مواليد 13 يوليو 1985، 40 عاماً، المعروف باسم ميمو أوتشوا، الى آيل ليماسول القبرصي، يكون حارس المرمى الدولي المكسيكي قد أكمل تمثيل سبعة أندية.
فبعد بدايته مع كلوب أميركا في المكسيك، انتقل أوتشوا الى سان لويس المحلي معاراً، ومنه الى اجاكسيو الفرنسي في اول محطة احترافية خارج البلاد.
تنقل أوتشوا من أجاكسيو الى ملقة وغرانادا (اسبانيا) وستاندارد لياج (بلجيكا) وكلوب أميركا مجدداً وسالرينيتانا (إيطاليا) وآ في أس (البرتغال) ومنه الآن إلى آيل ليماسول القبرصي، ويكون حارس المرمى قد لعب لتسعة أندية في سبع دول مختلفة.
نال أول مباراة دولية له وهو في سن العشرين في لقاء ودي ضد المجر، وشارك مع المكسيك في خمس نسخ من كأس العالم منذ 2006 وحتى 2022، اشتهر عالمياً بفضل ثبات مستواه وتألقه في المباريات الكبرى عبر مختلف النسخ.
ورغم استبعاده من نسخة 2011 بسبب مزاعم خاطئة تتعلق بالمنشطات، أصبح أوتشوا اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ الكأس الذهبية برصيد ستة ألقاب، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر في تاريخ البطولة.




مقالات ذات صلة

كأس العالم للأندية: خروج مدوّي للأرجنتين وتأهل جميع الأندية البرازيلية
2025-06-26

كأس العالم للأندية: خروج مدوّي للأرجنتين وتأهل جميع الأندية البرازيلية

الكشف عن العائدات الثابتة للأندية الأوروبية المشاركة في كأس العالم للأندية
2025-06-28

الكشف عن العائدات الثابتة للأندية الأوروبية المشاركة في كأس العالم للأندية

موقع أوبتا: هذه هي الأندية الأكثر نيلاً لركلات الجزاء في اسبانيا
2025-08-21

موقع أوبتا: هذه هي الأندية الأكثر نيلاً لركلات الجزاء في اسبانيا

هذه هي الأندية الأكثر مداخيلاً من بيع اللاعبين
2025-07-28

هذه هي الأندية الأكثر مداخيلاً من بيع اللاعبين

أوتشوا ينضم الى تاسع الأندية في سبع دول

رياضة

كرة القدم

غييرمو أوتشوا

ميمو أوتشوا

آيل ليماسول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - شائعات متزايدة حول ترقب جورجينا ورونالدو لطفل جديد
فيديو - لاعب سعودي يتسبب بهدفين وينال بطاقة حمراء

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - شائعات متزايدة حول ترقب جورجينا ورونالدو لطفل جديد
00:56

فيديو - شائعات متزايدة حول ترقب جورجينا ورونالدو لطفل جديد

تتزايد الشائعات في إسبانيا حول حمل جورجينا

00:56

فيديو - شائعات متزايدة حول ترقب جورجينا ورونالدو لطفل جديد

تتزايد الشائعات في إسبانيا حول حمل جورجينا

فيديو - لاعب سعودي يتسبب بهدفين وينال بطاقة حمراء
00:52

فيديو - لاعب سعودي يتسبب بهدفين وينال بطاقة حمراء

ارتكب مدافع الرائد السعودي خطأًين فادحين

00:52

فيديو - لاعب سعودي يتسبب بهدفين وينال بطاقة حمراء

ارتكب مدافع الرائد السعودي خطأًين فادحين

أسوأ انطلاقة لمانشستر يونايتد منذ موسم 1992-1993
00:50

أسوأ انطلاقة لمانشستر يونايتد منذ موسم 1992-1993

تجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند أربع نقاط من أربع جولات

00:50

أسوأ انطلاقة لمانشستر يونايتد منذ موسم 1992-1993

تجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند أربع نقاط من أربع جولات

اخترنا لك
فيديو - شائعات متزايدة حول ترقب جورجينا ورونالدو لطفل جديد
00:56
فيديو - لاعب سعودي يتسبب بهدفين وينال بطاقة حمراء
00:52
أسوأ انطلاقة لمانشستر يونايتد منذ موسم 1992-1993
00:50
إيرلينغ هالاند وأرقام مذهلة هذا الموسم
00:49

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025