فيديو - انقلب هتاف الجماهير الى أغنية لأن .. الطفل نائم

تفاعلت جماهير كروزيرو البرازيلي مع نجمها ماثيو بيريرا، الذي يعتبر من اللاعبين البارزين والمؤثرين في الفريق منذ انضمامه اليه في العام 2023 على سبيل الإعارة من الوحدة
الاماراتي، ثم في عقد دائم بعد عام واحد.
فقد هتفت بعض الجماهير لب يريرا المتواجد مع عائلته في سيارته، وما أن فهموا من إشارات اللاعب أن نجله الصغير نائم، حتى بدأوا بإنشاد أغنية للأطفال لتهدئة الجو وعدم ازعاج الطفل.
يذكر أن كروزيرو يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري البرازيلي
بعد خوضه 22 مباراة، جمع فيها 44 نقطة، على بُعد نقطتين عن بالميراس (46 من 21) وثلاثة عن فلامنغو
(47 من 21).