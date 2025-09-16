الأخبار
فيديو - انقلب هتاف الجماهير الى أغنية لأن .. الطفل نائم

فيديو - انقلب هتاف الجماهير الى أغنية لأن .. الطفل نائم
كرة القدم

2025-09-16 | 00:37
فيديو - انقلب هتاف الجماهير الى أغنية لأن .. الطفل نائم

تفاعلت جماهير كروزيرو البرازيلي مع نجمها ماثيو بيريرا

تفاعلت جماهير كروزيرو البرازيلي مع نجمها ماثيو بيريرا، الذي يعتبر من اللاعبين البارزين والمؤثرين في الفريق منذ انضمامه اليه في العام 2023 على سبيل الإعارة من الوحدة الاماراتي، ثم في عقد دائم بعد عام واحد.
فقد هتفت بعض الجماهير لب يريرا المتواجد مع عائلته في سيارته، وما أن فهموا من إشارات اللاعب أن نجله الصغير نائم، حتى بدأوا بإنشاد أغنية للأطفال لتهدئة الجو وعدم ازعاج الطفل.
يذكر أن كروزيرو يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الدوري البرازيلي بعد خوضه 22 مباراة، جمع فيها 44 نقطة، على بُعد نقطتين عن بالميراس (46 من 21) وثلاثة عن فلامنغو (47 من 21).


مقالات ذات صلة

على وقع أغنية.. إنقلبت سيارتها! (فيديو)
2025-09-03

على وقع أغنية.. إنقلبت سيارتها! (فيديو)

فيديو - نيوكاسل يونايتد يُكرّم "الطفل الهارب" من المدرسة
2025-07-12

فيديو - نيوكاسل يونايتد يُكرّم "الطفل الهارب" من المدرسة

راغب علامة يقدّم حفلاً ناجحاً على مسرح قرطاج ويطرح أغنية جديدة
2025-09-08

راغب علامة يقدّم حفلاً ناجحاً على مسرح قرطاج ويطرح أغنية جديدة

حسن الشافعي يعتذر بسبب اغنية يمنية مرتبطة بالحوثيين
2025-08-28

حسن الشافعي يعتذر بسبب اغنية يمنية مرتبطة بالحوثيين

فيديو - انقلب هتاف الجماهير الى أغنية لأن .. الطفل نائم

رياضة

كرة القدم

كروزيرو

ماثيو بيريرا

Aljadeed
كرة القدم النرويجية تتحدى اسرائيل من بوابة غزّة

اقرأ ايضا في كرة القدم

كرة القدم النرويجية تتحدى اسرائيل من بوابة غزّة
00:35

كرة القدم النرويجية تتحدى اسرائيل من بوابة غزّة

شراكة مع منظمة أطباء بلا حدود الفائزة بجائزة نوبل للسلام

00:35

كرة القدم النرويجية تتحدى اسرائيل من بوابة غزّة

شراكة مع منظمة أطباء بلا حدود الفائزة بجائزة نوبل للسلام

فيديو - شائعات متزايدة حول ترقب جورجينا ورونالدو لطفل جديد
2025-09-15

فيديو - شائعات متزايدة حول ترقب جورجينا ورونالدو لطفل جديد

تتزايد الشائعات في إسبانيا حول حمل جورجينا

2025-09-15

فيديو - شائعات متزايدة حول ترقب جورجينا ورونالدو لطفل جديد

تتزايد الشائعات في إسبانيا حول حمل جورجينا

أوتشوا ينضم الى تاسع الأندية في سبع دول
2025-09-15

أوتشوا ينضم الى تاسع الأندية في سبع دول

انضمام غييرمو أوتشوا الى آيل ليماسول القبرصي

2025-09-15

أوتشوا ينضم الى تاسع الأندية في سبع دول

انضمام غييرمو أوتشوا الى آيل ليماسول القبرصي

كرة القدم النرويجية تتحدى اسرائيل من بوابة غزّة
00:35
فيديو - شائعات متزايدة حول ترقب جورجينا ورونالدو لطفل جديد
2025-09-15
أوتشوا ينضم الى تاسع الأندية في سبع دول
2025-09-15
فيديو - لاعب سعودي يتسبب بهدفين وينال بطاقة حمراء
2025-09-15

