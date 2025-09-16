فيديو - انقلب هتاف الجماهير الى أغنية لأن .. الطفل نائم

طلب ماثيوس بيريرا من جماهير كروزيرو الصمت لأن ابنه كان نائماً في السيارة.



ثم بدأ مشجعو كروزيرو في غناء تهويدة للطفل... 😭 pic.twitter.com/crnvNOgcwH — عبدالمحسن. (@D7s30) September 14, 2025

تفاعلت جماهير كروزيرو البرازيلي مع نجمها ماثيو بيريرا، الذي يعتبر من اللاعبين البارزين والمؤثرين في الفريق منذ انضمامه اليه في العام 2023 على سبيل الإعارة من الاماراتي، ثم في عقد دائم بعد عام واحد.فقد هتفت بعض الجماهير لب يريرا المتواجد مع عائلته في سيارته، وما أن فهموا من إشارات اللاعب أن نجله الصغير نائم، حتى بدأوا بإنشاد أغنية للأطفال لتهدئة الجو وعدم ازعاج الطفل.يذكر أن كروزيرو يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب بعد خوضه 22 مباراة، جمع فيها 44 نقطة، على بُعد نقطتين عن بالميراس (46 من 21) وثلاثة عن (47 من 21).