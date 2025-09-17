الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

هذه هي مدة غياب لامين يامال عن برشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
هذه هي مدة غياب لامين يامال عن برشلونة
A-
A+

كرة القدم

2025-09-17 | 00:46
هذه هي مدة غياب لامين يامال عن برشلونة

بسبب إصابة عضلية في منطقة العانة

تلقّى برشلونة ضربة موجعة مع تأكد غياب نجمه الشاب لامين يامال عن الأقل ثلاث مباريات بسبب إصابة عضلية في منطقة العانة تفاقمت خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني، ما أشعل سجالاً بين المدرب هانزي فليك والاتحاد الإسباني لكرة القدم حول طريقة التعامل مع حالة اللاعب البالغ 18 عاماً.
وانفجرت الأزمة بعدما دفع المنتخب الإسباني بيامال في مباراتين متتاليتين أمام بلغاريا وتركيا رغم شعوره بآلام قبل التحاقه بالمعسكر، ولم يُجامل فليك، فاتّهم الجهاز الفني لـ"لا روخا" بالمجازفة بصحة اللاعب على المدى الطويل.
وبحسب "موندو ديبورتيفو"، سيغيب يامال عن المباراة الافتتاحية لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل يوم غد الخميس، كما يُرجّح غيابه عن لقائي الليغا ضد خيتافي وأوفييدو.
وأقصى السيناريوهات تفاؤلاً تتحدث عن مشاركة محدودة أمام ريال سوسيداد، لكن الطاقم الطبي يضع نصب عينيه العودة الكاملة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال يوم 1 تشرين الأوّل - أكتوبر.
بعيداً عن الملعب، يتحرّك برشلونة لخفض التوتر مع الاتحاد الإسباني، إذ من المقرّر أن يجتمع المدير الرياضي ديكو مع المدير الفني في الاتحاد آيتور كارانكا لوضع آليات أوضح للتواصل حول جاهزية اللاعبين، بما في ذلك بروتوكولات متابعة مشتركة وشفافية أكبر.



مقالات ذات صلة

نيكي نيكول عن لامين يامال: أنا عاشقة جدا
2025-09-12

نيكي نيكول عن لامين يامال: أنا عاشقة جدا

موهبة برشلونة يعود إلى التدريبات بعد غياب طويل
2025-07-16

موهبة برشلونة يعود إلى التدريبات بعد غياب طويل

فيديو – لامين يامال ونيكي نيكول وبينهما نيكو ويليامز
2025-09-09

فيديو – لامين يامال ونيكي نيكول وبينهما نيكو ويليامز

تشيلسي يخطف الموهبة الكازاخية ويهدد لامين يامال
2025-08-26

تشيلسي يخطف الموهبة الكازاخية ويهدد لامين يامال

هذه هي مدة غياب لامين يامال عن برشلونة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

لامين يامال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - موهبة برشلونة الواعدة يدهش بـ145 هدفاً في 52 مباراة
لن يحلق شعره الا بخمس انتصارات متتالية لمانشستر يونايتد

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - أكاديمية إنتر ميامي تسطّر سابقة: أطقم موسومة بشعار نجمها
00:50

فيديو - أكاديمية إنتر ميامي تسطّر سابقة: أطقم موسومة بشعار نجمها

أعلن نادي إنتر ميامي عن خطوة تاريخية في برنامج فئاته السنية

00:50

فيديو - أكاديمية إنتر ميامي تسطّر سابقة: أطقم موسومة بشعار نجمها

أعلن نادي إنتر ميامي عن خطوة تاريخية في برنامج فئاته السنية

مدير الـFBI يفاجئ الجميع بشعار ليفربول في مجلس الشيوخ
00:49

مدير الـFBI يفاجئ الجميع بشعار ليفربول في مجلس الشيوخ

أثار مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كاش باتيل ضجّة واسعة

00:49

مدير الـFBI يفاجئ الجميع بشعار ليفربول في مجلس الشيوخ

أثار مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) كاش باتيل ضجّة واسعة

فيديو - موهبة برشلونة الواعدة يدهش بـ145 هدفاً في 52 مباراة
00:48

فيديو - موهبة برشلونة الواعدة يدهش بـ145 هدفاً في 52 مباراة

بعد تسجيله رقماً مذهلاً بلغ 145 هدفاً في آخر 52 مباراة

00:48

فيديو - موهبة برشلونة الواعدة يدهش بـ145 هدفاً في 52 مباراة

بعد تسجيله رقماً مذهلاً بلغ 145 هدفاً في آخر 52 مباراة

اخترنا لك
فيديو - أكاديمية إنتر ميامي تسطّر سابقة: أطقم موسومة بشعار نجمها
00:50
مدير الـFBI يفاجئ الجميع بشعار ليفربول في مجلس الشيوخ
00:49
فيديو - موهبة برشلونة الواعدة يدهش بـ145 هدفاً في 52 مباراة
00:48
لن يحلق شعره الا بخمس انتصارات متتالية لمانشستر يونايتد
00:26

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025