هذه هي مدة غياب لامين يامال عن برشلونة

بسبب إصابة عضلية في منطقة العانة

تلقّى ضربة موجعة مع تأكد غياب نجمه الشاب لامين يامال عن الأقل ثلاث مباريات بسبب إصابة عضلية في منطقة العانة تفاقمت خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني، ما أشعل سجالاً بين المدرب هانزي والاتحاد الإسباني حول طريقة التعامل مع اللاعب البالغ 18 عاماً.

وانفجرت الأزمة بعدما دفع المنتخب الإسباني بيامال في مباراتين متتاليتين أمام بلغاريا وتركيا رغم شعوره بآلام قبل التحاقه بالمعسكر، ولم يُجامل فليك، فاتّهم الجهاز الفني لـ"لا روخا" بالمجازفة بصحة اللاعب على المدى .

وبحسب "موندو ديبورتيفو"، سيغيب يامال عن المباراة الافتتاحية لبرشلونة في أمام نيوكاسل يوم غد الخميس، كما يُرجّح غيابه عن لقائي الليغا ضد خيتافي وأوفييدو.

وأقصى السيناريوهات تفاؤلاً تتحدث عن مشاركة محدودة أمام ريال سوسيداد، لكن الطاقم الطبي يضع نصب عينيه العودة الكاملة أمام سان جيرمان في يوم 1 تشرين الأوّل - أكتوبر.

بعيداً عن الملعب، يتحرّك برشلونة لخفض التوتر مع الإسباني، إذ من المقرّر أن يجتمع المدير الرياضي ديكو مع المدير الفني في الاتحاد آيتور كارانكا لوضع آليات أوضح للتواصل حول جاهزية اللاعبين، بما في ذلك بروتوكولات متابعة مشتركة وشفافية أكبر.







