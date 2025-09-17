الأخبار
فيديو - موهبة برشلونة الواعدة يدهش بـ145 هدفاً في 52 مباراة

فيديو - موهبة برشلونة الواعدة يدهش بـ145 هدفاً في 52 مباراة
2025-09-17 | 00:48
فيديو - موهبة برشلونة الواعدة يدهش بـ145 هدفاً في 52 مباراة

بعد تسجيله رقماً مذهلاً بلغ 145 هدفاً في آخر 52 مباراة

خطف ديستني كوسيسو إيجيوفور جون، لاعب أكاديمية "لا ماسيا" في برشلونة، الأضواء بعد تسجيله رقماً مذهلاً بلغ 145 هدفاً في آخر 52 مباراة على مستوى كرة القدم السباعية، في إنجاز دفع إلى مقارنته بنجم ريال مدريد كيليان مبابي، وسط توقّعات بأن يسير على خطى ليونيل ميسي ولامين يامال.
ويحظى الموهوب الصغير بإشراف ورعاية وكيل الأعمال الشهير بيني زهافي، الذي رافق مسيرة البرازيلي نيمار سابقاً.
وخلال موسم 2023-2024، أحرز ديستني 100 هدف في 27 مباراة مع فريق تحت 10 سنوات، ورغم مشاركته المتكرّرة مع فريق تحت 12 سنة هذا الموسم، واصل معدله التهديفي اللافت.
وتألّق اللاعب مطلع العام الجاري عندما قاد برشلونة للتتويج بلقب فئة تحت 11 سنة في "إيسكار كاب" بالفوز على ريال مدريد (4-2) في النهائي، كما تُوّج هدّافاً في بطولة "جوردي بيتاركي سيبريا" الأسبوع الماضي، مسجلاً ثلاثية في الانتصار (7-1) في المباراة النهائية.
ديستني هو الثالث من عائلة إيجيوفور الذي يبرز في فرق براعم برشلونة، فقد سبقه أخواه ديفيد أوبينا، وديفاين إيكنّا، حيث انضم الاول (16 عاماً) إلى برشلونة عام 2017 وكان هدّافاً بارزاً في كرة 7 ضد 7، قبل أن يواجه صعوبات في الانتقال إلى كرة 11 ضد 11 ويواصل مثابرته للحفاظ على مكانه، وهو يلعب حالياً مع نادي كورنيّا في الدرجة الخامسة.
أمّا ديفاين (15 عاماً)، المعروف بـ"ديفي"، فما زال في برشلونة ويتألق مع فريق تحت 15 سنة، ومع ذلك، تبدو المؤشرات كلها أن المستقبل الأبرز في العائلة يحمل اسم ديستني.
 
 

رياضة

كرة القدم

ديستني كوسيسو

لا ماسيا

برشلونة

