بعد الجراحة - جود بيلينغهام يعود بـ"نسخة أنحف"

عاد جود بيلينغهام إلى الظهور مع بهيئة بدنية مختلفة

عاد جود بيلينغهام إلى الظهور مع بهيئة بدنية مختلفة، بعد برنامج إعادة تهيئة استهدف خفض الكتلة العضلية وزيادة الخفّة والسرعة استجابةً لتوجيهات الجهاز الفني.

والهدف، وفق تصوّر النادي، هو أداء أكثر "عدوانية"، بما يعزّز قدرته على افتكاك الكرات والإفلات من الرقابة في منظومة الضغط العالي.

وخاض الدولي الإنجليزي دقائقه الأولى هذا الموسم كبديل في فوز (2-0) على إسبانيول في الدوري، وذلك عقب خضوعه لجراحة في الكتف خلال - يوليو، لمعالجة خلع تعرّض له في تشرين الثاني - نوفمبر 2023.

وخلال فترة اللعب مع الإصابة في الموسم الماضي، اتجه النادي إلى زيادة كتلة اللاعب العضلية لحماية المفصل وتقليل مخاطر تكرار .

ويأمل النادي أن يستعيد بيلينغهام النسق الذي قدّمه عقب انتقاله صيف 2023 من ، حين أنهى موسمه الأول بأرقام لافتة (23 هدفا و13 تمريرة حاسمة)، قبل أن تتراجع نسبيا في موسمه الثاني إلى 15 هدفًا و15 تمريرة.

وكان اللاعب قد شارك صيفا في مباريات مسهما بهدف وصناعة، قبل أن يشرع في برنامج التعافي الكامل، وإذا مضت عملية إدماجه تدريجيا كما هو مخطّط، قد يبدأ ديربي مدريد لاحقًا هذا الشهر، تمهيدًا لقمة في الرابع من تشرين الثاني - نوفمبر.













