الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

بعد الجراحة - جود بيلينغهام يعود بـ"نسخة أنحف"

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد الجراحة - جود بيلينغهام يعود بـ&quot;نسخة أنحف&quot;
A-
A+

كرة القدم

2025-09-23 | 01:35
بعد الجراحة - جود بيلينغهام يعود بـ"نسخة أنحف"

عاد جود بيلينغهام إلى الظهور مع ريال مدريد بهيئة بدنية مختلفة

عاد جود بيلينغهام إلى الظهور مع ريال مدريد بهيئة بدنية مختلفة، بعد برنامج إعادة تهيئة استهدف خفض الكتلة العضلية وزيادة الخفّة والسرعة استجابةً لتوجيهات الجهاز الفني.
والهدف، وفق تصوّر النادي، هو أداء أكثر "عدوانية"، بما يعزّز قدرته على افتكاك الكرات والإفلات من الرقابة في منظومة الضغط العالي.
وخاض الدولي الإنجليزي دقائقه الأولى هذا الموسم كبديل في فوز مدريد (2-0) على إسبانيول في الدوري، وذلك عقب خضوعه لجراحة في الكتف خلال تموز - يوليو، لمعالجة خلع تعرّض له في تشرين الثاني - نوفمبر 2023.
وخلال فترة اللعب مع الإصابة في الموسم الماضي، اتجه النادي إلى زيادة كتلة اللاعب العضلية لحماية المفصل وتقليل مخاطر تكرار الخلع.
ويأمل النادي أن يستعيد بيلينغهام النسق الذي قدّمه عقب انتقاله صيف 2023 من بوروسيا دورتموند، حين أنهى موسمه الأول بأرقام لافتة (23 هدفا و13 تمريرة حاسمة)، قبل أن تتراجع نسبيا في موسمه الثاني إلى 15 هدفًا و15 تمريرة. 
وكان اللاعب قد شارك صيفا في مباريات كأس العالم للأندية مسهما بهدف وصناعة، قبل أن يشرع في برنامج التعافي الكامل، وإذا مضت عملية إدماجه تدريجيا كما هو مخطّط، قد يبدأ ديربي مدريد لاحقًا هذا الشهر، تمهيدًا لقمة ليفربول في الرابع من تشرين الثاني - نوفمبر.






مقالات ذات صلة

تصميم أنحف سيارة قابلة للقيادة! (فيديو)
2025-07-04

تصميم أنحف سيارة قابلة للقيادة! (فيديو)

جود بيلينغهام يبني قصرا يشمل صالون حلاقة وغرفة كؤوس
2025-07-11

جود بيلينغهام يبني قصرا يشمل صالون حلاقة وغرفة كؤوس

فيديو - صديقة جود بيلينغهام تواجه الشائعات في عيد ميلاده
2025-07-01

فيديو - صديقة جود بيلينغهام تواجه الشائعات في عيد ميلاده

أنحف سيارة بالعالم.. تفاجئ الجميع! (فيديو)
2025-06-28

أنحف سيارة بالعالم.. تفاجئ الجميع! (فيديو)

بعد الجراحة - جود بيلينغهام يعود بـ"نسخة أنحف"

رياضة

كرة القدم

جود بيلينغهام

ريال مدريد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم
"رسالة من حبيبة" تُسهم في انقاذ أرسنال

اقرأ ايضا في كرة القدم

أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم
01:40

أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم

واصل أستون فيلا بدايته المتعثّرة في موسم 2025-2026

01:40

أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم

واصل أستون فيلا بدايته المتعثّرة في موسم 2025-2026

"رسالة من حبيبة" تُسهم في انقاذ أرسنال
01:33

"رسالة من حبيبة" تُسهم في انقاذ أرسنال

قبل قمة ملعب الإمارات أمام مانشستر سيتي

01:33

"رسالة من حبيبة" تُسهم في انقاذ أرسنال

قبل قمة ملعب الإمارات أمام مانشستر سيتي

من هي السيدة التي أبكت عثمان ديمبيلي؟
01:32

من هي السيدة التي أبكت عثمان ديمبيلي؟

توج ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته

01:32

من هي السيدة التي أبكت عثمان ديمبيلي؟

توج ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته

اخترنا لك
أرقام كارثية لأستون فيلا هذا الموسم
01:40
"رسالة من حبيبة" تُسهم في انقاذ أرسنال
01:33
من هي السيدة التي أبكت عثمان ديمبيلي؟
01:32
لبنان ثالث كأس العالم في الميني فوتبول للسيدات
01:31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025